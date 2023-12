Yailin reaparece tras foto de accidente. Desmiente que la golpearan

La cantante Yailin La Más Viral decidió pronunciarse sobre la foto que se difundió en las redes sociales de su rostro aparentemente golpeado.Esta imagen filtrada desató toda clase de especulaciones entre sus seguidores y cibernautas, al punto de decir que Tekashi era el culpable.

Fue a través de un directo en Instagram que la dominicana explicó que la instantánea fue tomada después de que ella y su novio Tekashi 6ix9ine sufriesen un accidente de tránsito.

"Tuve un accidente con Dani [nombre real de 6ix9ine], salimos de discoteca, pero como eso no pasó a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar yo no dije nada. Esa foto la tenía la persona con la que yo no quería trabajar. Esa persona le ha escrito a todo el mundo diciendo que se le debe. A esa persona se le debe 1.700 dólares", explicó la intérprete de "Chivirika", que comentó que no le interesa dar explicaciones a nadie.

La joven de 21 años aseguró que fue una persona con la que había trabajado quien filtró la imagen para vengarse de ella por no querer volver a trabajar con ella y supuestamente deberle dinero.

"Se te pagó, pero yo no quiero trabajar contigo. Ella pensó que subiendo esa foto me iba a hacer la maldad. Di la verdad, yo tuve una accidente de tránsito. Supera que no quiero trabajar contigo", agregó Yailin La Más Viral.



