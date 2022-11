Yankee a Don Omar: '¿Te apagué la consola? Te rendiste, pura excusa'

El reguetonero-popero Daddy Yankee decidió romper el silencio y a más de un mes de la controversial entrevista de Don Omar, sobre lo ocurrido en la gira de conciertos que realizó en el 2015 junto a él, reaccionó al dar su versión de este hecho y lanzo fuertes expresiones contra quien fue su socio en ese evento.

En un adelanto de una entrevista realizada por el comunicador dominicano, Santiago Matías “Alofoke”, Daddy Yankee, señala que Don Omar está poniendo excusas porque “se quitó” en la competencia que tenían durante esa gira de conciertos.

“Oye esos conciertos...¿Te apagué la consola en el Madison? ¿En los otros conciertos que tuvimos y la gente me vio como el ganador? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó, eso duele. Tú sabes qué es que pase el tiempo y te digan: te quitaste...no hay excusas, entonces tu quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación, eso es un problema grande, porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie, es que tú sabes en el fondo de tu corazón que eso pasó y no hay manera de justificarlo”, expresó Daddy Yankee.

Las expresiones de Daddy Yankee vienen luego de una entrevista que realizó Don Omar el pasado mes de octubre en entrevista con “El Chombo”, en las que aseguró que le apagaron la consola para hacerlo lucir mal antes de uno de los conciertos y por esta razón abandonó la gira.

Según Don Omar, minutos antes de subir a tarima “alguien” desconectó la consola por lo que su show se atrasó 20 minutos debido a esta “jugada sucia”. William no esperó esos minutos y se fue molesto al hotel donde escribió un correo electrónico a Raphy Pina donde le dejó saber que terminó su relación.

Don Omar también aseguró en su entrevista que el equipo de Daddy Yankee compró la portada de uno de los principales periódicos de Puerto Rico luego de la primera noche del concierto en la isla que aseguraba que “Daddy Yankee noqueó a Don Omar”.

Este tema apenas estás iniciando y al parecer, cuando salga la entrevista completa será un "boom", pues Yankee pocas veces habla de este tema en los medios.

La pelea entre ambos artistas no tiene la intención de terminar, incluso, el mismo Don Omar estaría esperando para responderle a Daddy Yankee por lo que vaya a decir.