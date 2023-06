Yedgar pide que sean ‘más reales en las redes sociales’

El influencer Yedgar Carolina pidió a las personas ser más sinceros en las redes sociales y que se normalice la realidad, pues detrás de la pantalla se esconde mucho.

Las declaraciones de Yedgar se dan luego de que se diera a conocer el caso de violencia de Rake Martínez por parte de su expareja Adán Jiménez, conocido como “Jimpín”.

Publicidad

“Por eso no siempre lo que se ve en las redes es la realidad, hay muchos desórdenes mentales, mucha violencia, mucho silencio, dolor, depresión, problemas económicos, etc, etc, etc”, sentenció el famoso.

Destacó que no es obligación contar los problemas, pero se debe normalizar lo malo que nos pasa.

“LA APARIENCIA NO ES BUENA. Esconde mucho dolor algunas veces. Cuánto más no vivió este chico EN SILENCIO y vendiendo solo LO BONITO en su red. Me importa un carajo que visto mal, que hablo mal, que no soy de dinero, que estoy solo, me importa un carajo mostrar mi realidad en las redes". añadió.

Al igual que él, otros famosos dieron a conocer su punto de vista con este tema.

Contenido Premium: 0