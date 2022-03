Yemil no fue a su juicio por agresión a otra mujer; estaba enfermo

Esta mañana se realizó el juicio oral al cantante Yerik Emir Navarro, mejor conocido como Yemil, por el caso de la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales psicológicas en contra de su expareja Eleana Victoria.

LEE TAMBIÉN: W y Yandel cierran dos décadas de carrera con la gira "La última"

Publicidad

Por parte del Órgano Judicial, se le informó a Crítica que el abogado de Yemil presentó varias incapacidades médicas, sin embargo, a la hora de revisarlas notaron algunas inconsistencia, aunque al final se las aceptaron

"Sí, está incapacitado y presenta se puede reprogramar, pero si no lo presenta, se le puede declarar reo rebelde. La Fiscalía pidió hoy que lo declararan reo rebelde, pero el Tribunal dijo que no porque había estado cumpliendo con sus medidas cautelares que son el reporte periódico dos veces por mes. No ha dejado de ir y ha cumplido", informaron

Sin embargo, si esto se vuelve a sucitar y no hay una excusa de peso se le podría declarar reo rebel, afirmaron del Órgano Judicial. La defensa de la joven afectada presentó sus alegatos en contra del artista.

Respecto al caso de esta chica, el 11 de julio de 2019 se hizo conocida, cuando denunció públicamente al artista de haberla maltratado varias veces cuando eran pareja.

Eleana es recordada por haberse tomado una foto con uno de sus ojos morados y con el artista en la misma cama. En ese entonces confesó que su madre no le agradó Yemil por ser un sujeto violento.

"Yo siempre tuve dudas de actuar al momento por personas como la señora Mussetta, que emiten esta clase de comentarios sin saber causa, motivo o razón, pero me tomé la foto con él para que no lo pudiese negar al momento de que yo actuara", dijo en ese instante.

Las autoridades detallaron que se procedió a hablar con el abogado para que la próxima audiencia que es el 16 de mayo, en sala 1, a las 9 de la mañana, se presente.

Extraoficialmente se mencionó que las incapacidades no se deben a temas de covid19 y se especuló que era dengue, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades, su defensa o amistades.

Contenido Premium: 0