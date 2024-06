Yen recibe insultos cuando no puede ayudar

El creador de contenido, conocido en redes como Yen video, expresó que a diario recibe infinidades de mensajes de cibernautas pidiéndole ayuda económica y, aunque ha podido darle la mano a algunos, aclara que no es millonario ni está patrocinado por nadie, por ello no puede ayudar a todo el que le escribe.

Destacó que le llegan mensajes de personas que la están pasando muy mal, y los entiende porque él sabe lo que es pasar páramo, pero su situación económica no le dá para apoyar a todo el que le escribe, por ello le entristece cuando recibe mensajes con insultos, por no poder ayudar.

“Para la persona que no puedo ayudar soy la peor mier... del mundo, y es lo difícil, porque yo no soy millonario, no los puedo ayudar a todos muchachos... hay muchos que no lo comprenden y me escriben ‘Yen te pedí para medicamentos, sí, pero hay una señora que me escribió para cáncer, hay una señora que me escribe porque no tiene para comer, entonces, no eres la única persona...”, destacó Yen.

Esto lo compartió porque recibió un mensaje de un chico pidiéndole dinero para su pasaje para ir a trabajar, y como no lo pudo ayudar, le envió otro mensaje insultándolo.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio