Yoani le tira a Liza; ella quiere arreglar la bronca de frente

Luego del tira y jala en Yoani Ben y Liza Hernández por peleas entre ellas el año pasado, mismas que causaron que no se quieran ver las caras, la novela no ha terminado.

Como ya todos saben, Liza reveló en un "Pregúntame" de Instagram que ya no sería la madrina de una de las hijas de Ben.

Después de eso, la colonense en ese momento lanzó una intriga que muchos interpretaron era para la doradita.

"Este fue el primer video del 2022. Un año que me enseñó de todo un poco, aquí les digo algunas cosas: que la palabra amigo le queda grande a muchos seres vivientes, que yo también tengo mis fallas porque soy humana, que él que la hace la tiene que pagar tarde o temprano, a reírme y convivir con quien sé que me está haciéndome daño, a que el Diablo se viste de Fendi y tacón, a que las personas con algo de locura son las personas más empáticas, de que qué hay tantas sonrisas falsas, de que a veces es mejor estar solo que tener gente enferma a tu lado. Puedo seguir, pero mejor le digo, adiós 2022, Welcome 2023", dijo.

Sin pepitas en la lengua le dijo al periodista Hugo Stocker que ahorita no traga para nada a Liza.

"Hay personas que tienen que pasar por tu vida, vienen de paso, a uno le puede doler y uno se pregunta por qué pasó esto. Ella es una de esas personas que llegaron a mi vida en un momento en el que yo estaba un poco decaída anímicamente por lo de su hija y otras situaciones. Se lo agradezco y se lo voy a agradecer toda la vida", comenta.

Respecto a buscarla para hablar: "Ya lo intenté, fui al gimnasio tranquilamente a hablar y no quiso. Si ella quiere hablar después lo hablamos en persona, pero en cámara como ella lo hizo en un programa no voy a ponerme a tirarle pulla, ni tirarle mala. Lo que yo tengo que hablar contigo Liza, lo hablo en persona, lo arreglamos en persona, le agradezco el tiempo de amistad que tuvo conmigo y el apoyo moral".

En las declaraciones no afirmó el motivo real y destacó que sí hubo algo serio entre ambas, pero no quiere soltar veneno en redes y prefiere decirle todo en la cara a Liza Hernández.

