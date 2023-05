Yoani recibe palera por lanzar canción; le dicen que canta mal

La famosa Yoani Ben, conocida por ser la Pantera en Calle 7, ha dado mucho que hablar en las últimas horas, esto por el lanzamiento de un tema musical, sin embargo, a la gran mayoría no les gusta para nada.

Ayer hizo su debut como artista, faceta donde no ha sido la única en explorar, otras caras del patio también lo han intentado.

“¡Mucha fuerza y desahogo con sus líricas! Como ella misma se expresa”, se lee en una publicación que hizo el programa de competencias.

Antes de eso, el pasado 28 de abril, un fragmento del tema en el que se escuchaba a “La Pantera” cantar: “Yo soy franca, tengo mil y un defectos, soy humana, tengo problemas en cualquier prospecto, soy de carne y hueso, te digo lo que pienso. Bienvenidos todos, este es el comienzo… ‘La Pantera’ en casa, Yoani, dile a ella quién soy yo, la potencia”.

“Tengo muy pocas amigas y 500 conocidas, muchas me critican y predican ser mi amiga, yo le doy la mano izquierda, yo no le doy la derecha, es que esa lealtad a ellas les pesa”, dice otras de las barras de la primera canción de Ben.

“Desde niña yo siempre ando en las mías, sin hablar y lealtad como me decían. Estructuro duro en cada rima, no me importa lo que digan, mi pasado es historia, el presente es la salida”, expresó.rar.

“Esta chica le gusta pasar pena", Está cantando o aullando a la luna", "Ella no canta, ni el micrófono está encendido", "Ven la importancia de rodearte de personas que tengan la valentía de decirte NO cuando estas a punto de hacer el ridículo”, “Dejen de engañar a las personas, díganle la verdad, mami eso no es lo tuyo”, “No es lo de ella...Tiene 0... Ni con todos los arreglos que le hagan a la voz, que va...", son algunas de las opiniones.

Ella ha seguido con su tema a pesar de las críticas de las personas.