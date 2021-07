Yoani seguirá haciendo lo que le gusta

La excompetidora Yoani Ben dice que seguirá haciendo lo que le gusta, sin importar los comentarios de las personas en las redes sociales. Y es que Ben recibió muchas críticas por menearse en un video de Instagram.

“Que no está bien, no lo hagas tú, respeta ... ojo voy a seguir meneándome, porque me gusta, no lo hago mucho porque no tengo tiempo, y no es por miedo a comentarios, me la paso trabajando y entrenando””, expresó la ex Calle 7.

Según Ben, quien está de viaje en Colombia, la gente no debe sufrir por lo que ella goza.

Dijo que sabe muy bien que todo lo que ella hace en redes les afecta, pero que ella es feliz.

“Les afectó feo. Ustedes no saben que yo me lo gozo, como salen las acomplejadas”, manifestó Ben, quien hace poco se refirió a que es víctima de racismo en las redes.