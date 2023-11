Yuri confiesa que es una adicta al sexo y Dios la rescató

La reconocida cantante Yuri, de sus 59 años, sorprendió a todos sus fans al confesar que era una adicta al sexo y esto casi acaba con su vida.

La intérprete de La Maldita Primavera ha mencionado en varias ocasiones los excesos que experimentó en esa etapa de su vida. Sin embargo, recientemente decidió abordar su adicción al sexo, un tema que, según relata, le generó dificultades en el pasado y que aún no ha resuelto por completo.

Durante una conversación con el conferencista Leonardo 'Nayo' Escobar, Yuri reveló los problemas que enfrentó debido a su aparente exceso de relaciones íntimas.

Ella incluso compartió que contrajo el virus del papiloma humano por contacto sexual, una situación que estuvo a punto de derivar en cáncer. En sus propias palabras, afirmó: "Casi me costó la vida".

"Solía estar despreocupada cada vez que me involucraba con alguien y nunca me protegí. Aún hoy no comprendo cómo no quedé embarazada. En ese momento, sentía que Dios estaba de mi lado. Parecía haberme elegido".

Al ser cuestionada sobre si esto se convirtió en un vicio, respondió afirmativamente, añadiendo que si no fuera por la intervención de Dios en su vida en aquel entonces, probablemente seguiría en esa misma dinámica.

La cantante reflexionó sobre su situación, reconociendo que su adicción no está completamente superada, atribuyendo su liberación a su conversión al cristianismo.

Según sus palabras, cuando se aleja de la fe, siente la tendencia a reincidir en patrones pasados debido a la influencia que ejerció sobre su vida.

