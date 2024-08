3 muertos por accidentes

Tres personas fallecieron por accidentes de tránsito este fin de semana, ocurridos en la carretera Interamericana a la altura de Aguadulce, Vía España y el Pantanal en Tocumen.

A primeras horas de ayer, se registró un accidente automovilístico en la carretera Interamericana, a la altura de la entrada hacia la comunidad de Jaguito, ubicada en El Roble, distrito de Aguadulce. El conductor de una motocicleta, de unos 21 años, murió, luego de que colisionó por alcance a otra motocicleta y cayó al pavimento.

Se conoció que la víctima se dirigía, junto a otros amigos, a una actividad de motocicletas en El Valle de Antón.

En tanto a las 2:35 a.m., del domingo se produjo otro fatal accidente, en la Vía España, en el cruce con Calle 72 Este. Los equipos de emergencia trabajaron sin descanso para asistir a los involucrados, pero lamentablemente no se pudo salvar a la persona herida.

En tanto, en horas de la noche del sábado falleció el conductor de una camioneta en El Pantanal de Tocumen. El impacto fue tan severo que las operaciones de recuperación del cadáver del conductor se complicaron, ya que la carrocería del vehículo sufrió muchos daños, lo que ocasionó que este quedara atrapado entre los hierros retorcidos.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio