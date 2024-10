A 3er. debate presupuesto y diputados preguntaron 20 veces la misma vaina

El presupuesto General del Estado del 2025, por 30,111.9 millones debe ser aprobado hoy en 3er. debate, tras una maratónica sesión en la que le dispensó el segundo debate con el voto de diputados de los partidos y el rechazo de la bancada Vamos.

La Asamblea Nacional rechazó la propuesta de devolverlo a primer debate, la cual fue desestimada con 42 votos en contra y 23 a favor.

El presupuesto será mayor en 578 millones 407,845 de dólares al actual y mayor en $3,276.2 millones al segundo que había propuesto el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman que era de $26,835.2 millones.

Chapman aprovechó su última participación ayer en el pleno reprochó que toleró con paciencia a diputados que formularon 20 preguntas idénticas que las repetían una tras otra, lo que significa que o hablaba solo cada vez que le preguntaban, o no ponían atención o buscaban alargar el debate por otras razones.

El ministro dijo que el pueblo panameño debe saber que algunos diputados expresaban cifras inexactas, a sabiendas de que lo eran, como en el tema de los medicamentos

Felipe Chapman dijo que mientras atendía llamadas de fuentes de financiamiento, escuchaba simultáneamente a muchos diputados dedicándole poemas irrespetuosos, pero como tiene un talante y forma de expresar distinto, los respetó porque así es la democracia.

Escuché lo que dijeron en la mañana y en la mayoría de las cosas está en desacuerdo y las puede rebatir, pero sería alargar el debate, agregó el titular del MEF.

Estuve en la Asamblea hasta las 5:00 a.m. sin faltarle el respeto ni alzar la voz, a pesar de escuchar cosas, no grité, ni insulté, para no entrar en un debate de desgaste que no agrega ningún valor a la sociedad panameña

Chapman, se refirió a las dificultades y retos que enfrenta al liderar la cartera de Economía y Finanzas. "Yo me voy tal cual entré, con la misma cantidad de amigos y gente que me aprecia, sin buscar uno más. Es más, si un ministro de economía es popular, no está haciendo su trabajo". “

El trabajo de un ministro de Economía y Finanzas no vino a ser popular, ni ganar aplausos, ni ganar elecciones... vine hacer la tarea difícil y desagradable e incomprendida de cuidar los recursos ajenos de los panameños y que se administren adecuadamente”, expresó Chapman.

También reveló que la Asamblea no aprobó iniciativas tendientes a reducir la evasión e incumplimiento de impuestos y eso es importante que lo sepa el pueblo.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó que los diputados de Vamos son monotemáticos y repetían 20 veces la misma pregunta, porque Juan Diego Vásquez, les mandó el mismo cuestionario a todos esos diputados.

En tanto, Benicio Robinson exclamó que Juan Diego se gana a los cinco diputados de Vamos que participaban en la Comisión de Presupuesto o cuidado que a los 20 de toda esa bancada, que porque gritan piensan que son más hombres que el resto de los miembros de la Asamblea... son unos demagogos políticos.

Robinson dijo que a un diputado chiricano le debe dar vergüenza porque de un presupuesto que pedía la universidad de su provincia le habían quitado $57 millones y en vez de protestar, andaba contento.

El perredista también cuestionó que el gobierno presentara tarde el presupuesto y solo les faltó decir que el PRD se robó el presupuesto del 2025.

