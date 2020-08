Abogados de 'Marshall' querellan fiscales en caso de posesión agravada de drogas

Abogados presentan una querella penal contra la fiscal de Drogas, Elena Cossú, ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de falsedad ideológica, simulación de hecho punible en perjuicio de Eduardo Macea Alonzo, por una supuesta posesión agravada de droga.

Kevin Moncada-Luna, abogado que forma parte del equipo de defensa de 'Marshall', seudónimo con el que también es conocido Macea, indicó que también están solicitándole al Ministerio Público que se le practique a la fiscal Cossú una prueba psiquiátrica.

El letrado está basando la solicitud de la prueba contra la fiscal, en el hecho de que no entiende "como esta señora insiste en proseguir con un proceso por posesión de drogas agravada, cuando a Eduardo Macea no se le encontró en posesión de ni una pizca droga, ni tampoco fue aprehendido ni encontrado dentro del apartamento donde se encontró cierta sustancia ilícita".

"No queremos pensar que este es otro caso más, amañado del Ministerio Público", resaltó Moncada-Luna.

Según la denuncia presentada la mañana de hoy, en la carpetilla 2019-14496 quedó establecido que Macea no es arrendatario ni inquilino del apartamento en cuestión; pues en la misma constan el contrato de arrendamiento del inmueble se establece quién es el titular del mismo y no es Eduardo Macea. Además en el expediente también consta que tanto el Director de Seguridad como la Administradora del PH Naos han certificado lo anterior.

La defensa de Macea, también presentará otras querellas en contra de varios fiscales por los delitos de simulación de hecho punible, contra la administración de justicia (falso testimonio), abuso de autoridad y omisión de funciones públicas, denuncias en las que también se mencionan al comisionado José Ángel Valdez Acosta y el exdirector de la policía, el comisionado Alonso Vega Pino.

