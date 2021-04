Abogados en Herrera piden al Procurador investigaciones objetivas

Abogados litigantes de la provincia de Herrera pidieron a la Procuraduría General de la Nación, que mire hacia la región, ya que les preocupa el manejo que se da en algunas dependencias sobre los procesos que llevan.

Según manifestó un grupo de abogados, es importante que la población crea en el sistema de justicia, sin embargo ven con preocupación cómo cada día las personas prefieren no interponer denuncias ante delitos de los que han sido víctimas.

“El llamado que hacemos al Señor Procurador es de que mire haca esta provincia y venga a ver lo que está sucediendo en materia de justicia. Y si requiere que le establezcamos cuáles son los funcionarios que están empañando la labor del ministerio público lo vamos a hacer”, indicó Xochitl Nieto, abogada litigante.

Y es que según dijo, el llamado que realizan al Procurador General de la Nación Encargado, Javier Caraballo, se basa en la preocupación sobre el manejo que mantienen algunos funcionarios de fiscalías de la provincia de Herrera, lo que aseguran no se ven en otras provincias.

“Denunciamos que dentro del Ministerio Público se están rehusando a realizar investigaciones que tienen que darse, lo cada vez vemos que se da más”, indicó la abogada.

Por su parte Marcia Girón, abogada, indicó que este llamado respetuoso se da para que se den investigaciones objetivas que permita dar con la verdad de los hechos.

Según las abogadas, se basan en que en algunas dependencias de justicia se rehúsan a investigar a los suyos dentro de la institución, a pesar de que se han presentado querellas en contra de funcionarios, por hechos que consideran que deben ser investigados.

“No se puede ser selectivo en la forma de hacer investigaciones. Y por eso queremos llamar la atención del Procurador, porque no vemos que se den estas investigaciones”, indicó Nieto.

Abogados consultados coincidieron en señalar que esta acción que denuncian no se da en todas las fiscalías, pero sí ven con preocupación que esto no sucede en otras provincias donde llevan adelante procesos.