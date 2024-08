Acribillado en la Barriada 2,000

El cuerpo sin vida de un hombre, aún por identificar, y con varios impactos de bala, fue encontrado la madrugada de ayer en un sector de la Barriada Dos Mil, ubicada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

Vecinos del área le dieron aviso a la Policía sobre el macabro hallazgo, luego de que visualizaron el cadáver entre la maleza de un camino que ellos utilizan como atajo para pasar entre las casas.

Testigos aseguran no conocer a la víctima, por lo que se presume que no era residente del área, lo que se suma al hecho de que las autoridades no mantienen reporte de persona desaparecida en Burunga ni en todo Arraiján.

La Policía Nacional se maneja la tesis de que el cuerpo del hombre fue trasladado a este punto por los sicarios luego de ejecutarlo en otro sitio.

