Ahuyentaron a tiros a sujetos que querían robar en casa de diputado PRD

Sujetos trataron de entrar en una residencia del diputado Benicio Robinson en Altos de Santa María, y tuvieron que salir huyendo cuando agentes de seguridad privados que estaban cuidando la casa hicieron tiros al aire. Esto ocurrió la madrugada de ayer en Altos de Santa María.

Se informó que sujetos se acercaron a la puerta de la casa antes de las 4 am, y los custodios les advirtieron que no podían entrar. Los sujetos, aparentemente ladrones, no hicieron caso de las advertencias, pero cuando escucharon los disparos, salieron corriendo hacia un auto sedán que se alejó del área a toda velocidad.

El comisionado Juan Arango, jefe de la zona policial, manifestó que la vivienda estaba deshabitada, y que pertenece a "un alto funcionario de la Asamblea Nacional", sin identificarlo.

Recalcó que el suceso no pasó a mayores y que los vecinos alertaron sobre las detonaciones en el lugar.

Por su parte, el diputado Benicio Robinson confirmó el hecho y dijo que presentó denuncia ante la fiscalía. Aseguró que la intención de los sujetos era robar en su residencia, y que actualmente se encuentra con su familia en el interior del país.

