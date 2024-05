Alerta de activista: Denuncia redes de tráfico de menores

La activista Lucy Córdoba ha expuesto la existencia de redes dedicadas al tráfico de niños y adolescentes, las cuales pagan grandes sumas de dinero por sustracciones ilegales.

Como defensora de los derechos de la infancia y la adolescencia, Córdoba utilizó sus plataformas en redes sociales para divulgar esta preocupante información: "Recibí un informe alarmante que debo hacer público: redes de tráfico de niños y adolescentes están pagando importantes sumas por su sustracción con diversos fines. Algunos menores desaparecen sin que nos demos cuenta".

Ante esta situación, la activista hizo un llamado urgente a los padres y madres: "Les suplico, por favor, que no dejen a sus hijos e hijas solos".



Según los registros de la sección de desaparecidos del Ministerio Público, entre abril de 2023 y febrero de 2024 se han reportado 14 menores aún desaparecidos, sin incluir el caso muy conocido de Aderlyn Llerena, una niña de 9 años que desapareció en Las Trancas de San Miguelito el 13 de septiembre de 2021.

