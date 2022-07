¡Alexis: soy un perseguido político!

El precandidato a diputado Alexis Jiménez Oliva se entregó ayer y a todo pulmón gritó en las escalinatas de la Procuraduría que era un perseguido político por ser un luchador social y cuestionó que se ofreciera $5,000 por su cabeza poniendo en peligro su vida.

Jiménez, quien fue candidato independiente por el circuito 8-9, llegó en compañía de su abogado Ramiro Samaniego, quien no tuvo necesidad de hablar, porque el impetuoso Alexis vociferaba que su única arma era su "boca" y en verdad así era, porque disparaba de todo a través de su palabra.

El gobierno lo acusa de apología del delito por impedir en Viguí- junto a un grupo de indígenas Ngäbe-Buglé- el paso de un convoy de alimentos custodiados por el Suntracs.

Nunca he estado armado, mi boca es mi arma. Toribio (el líder Ngäbe) es mi amigo, la comarca es mi amiga. Siempre he peleado por mi país, he peleado por el agua, por la luz; le pido al pueblo que luche, que le reclamen a Federico Humbert y a Stanley Motta, que bajen la gasolina, gritó Alexis.

Además alegó sentirse decepcionado con el CD, porque le ha dado la espalda y eso que dice que es un partido de oposición, pero aclaró que nadie lo financia, todo lo hago con mi dinero, he trabajado duro.

Alexis sostuvo que le estaban violando sus derechos, pero advirtió que va a pelear por Panamá hasta la muerte y aseguró que se vino a pie desde Chiriquí hasta la capital.

El político que llegó ensacado fue trasladado, esposado y con grilletes en avión del Senan hasta la ciudad de David, donde debe enfrentar el proceso.

