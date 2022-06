Ambulancia se accidenta durante traslado; paciente muere (Video)

Panamá- Una persona que era trasladada desde el hospital regional Aquilino Tejeira, en Penonomé, provincia de Coclé, hacia el hospital de Santiago, Dr. Luis 'Chicho' Fábrega, murió, luego de que la ambulancia en la que iba se accidentó en la vía Interamericana, a la altura de El Espino, en Veraguas.

Información preliminar indica que, aparentemente, el conductor de la ambulancia perdió el control del volante, invadió el otro paño de la vía y terminó estrellando el vehículo de la Caja de Seguro Social (CSS), contra una alcantarilla que se ubica en la cuneta que divide los cuatro carriles de la vía.

El accidente ocurrió mientras la carretera permanecía mojada, por lo que se presume que esto aunado a la velocidad con la que iba la ambulancia fueron detonantes del accidente. Producto del fuerte impacto, se desconectó el oxígeno que tenía puesto el paciente.

Al punto del accidente fue enviada otra ambulancia de la CSS con su personal de paramédicos para concluir el traslado del paciente, pero cuando llegaron ya era tarde, porque no mantenía signos vitales.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT), iniciaron la investigación del caso para deslindar responsabilidades.

