Amenazan de muerte a directora del Inamu

Panamá. La Directora del Instituto Nacional de la Mujer, Nellys Herrera denunció, a través de sus redes sociales, haber sido amenazada de muerte por un agresor que llegó a su oficina.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram se le observa a las puertas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde asistió para presentar su caso, del cual indicó no daría detalles.

"Estar hoy sentada al lado de víctimas de violencia que enfrentan sus propios miedos, no es fácil para ellas y les recuerdo que no están solas".

Herrera afirma que "ninguna mujer está exenta de sufrir algún tipo de #violencia. No las q somos defensoras de los Derechos Humanos de las #mujeres: pero no callar para romper el ciclo de la violencia es el primer paso y el más difícil. #NoEstasSola.

Para la directora del Inamu uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad actual es la normalización de la violencia "donde alguien decide amenazarte de muerte".

Recordó a las víctimas que no están solas y que hay que seguir luchando para acabar con la violencia de género.