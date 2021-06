Apelan decisiÃ³n de detenciÃ³n contra colonense por amenazas a presidente

Un juez de garantías ordenó la detención provisional del joven colonense José Richarson Fuentes, quien está vinculado a un video en el que se amenaza de muerte al mandatario Laurentino Cortizo. La defensa apeló inmendiamente la decisión.

En la audiencia de garantías se legalizó la aprehensión, se le imputaron los cargos por apología de delitos en contra del mandatario y se ordenó la detención por un periodo de seis meses mientras se realizan las investigaciones.

La defensa de Richarson apeló la decisión y se programó una audiencia para el próximo 1 de julio, a las 10:30 de la mañana, según indicó el abogado José Antonio Moncada.

El abogado informó que el presidente Cortizo no estuvo presente en la audiencia y, según las normas "tenía que estar él o alguien porque supuestamente él es la víctima". "Debió haber mandado a alguien, no mandó nada, una silla vacía y aún así se hizo la audiencia", dijo.

Moncada aseguró que al preguntar el por qué la ausencia del mandatario o un representante, le informaron que habían mandado un email, el cual solicitó ver, pero esto le fue negado por "cuestiones de seguridad" y le indicaron que recordara "la lealtad procesal".

Para el abogado, esto constituye una ilegalidad.

"Para lo de la lealtad procesal esto es para un muchacho de 28 años, ponerlo en detención preventiva por haber subido un video de TikTok, yo creo que no hay mucha lealtad. El subió el video para sus amigos y que otros lo reprodujeran es otra cosa. Tampoco dijo reprodúzcanlo y lo hizo con el afán de decir: Miren lo que está pasando, pero lo interpretan como una incitación y eso es lo discutible, indicó Moncada a su salida de la audiencia.

Triste noticia

Publicidad

Richarson Fuentes salió cabizbajo, cubriendo su rostro con una manta blanca y escoltado por dos unidades de la Dirección de investigación Judicial.

El joven fue aprehendido la noche del jueves en su residencia ubicada en el Barrio Norte, provincia de Colón. La Policía Nacional a través de sus redes sociales mostró un video y fotos sobre la aprehensión, que ocurrió un día después de que Richarson se presentará voluntariamente a la sede de la Dirección de Investigación Judicial.

En la entrevista con las autoridades, el joven indicó que se acercó a la DIJ, ya que en las redes sociales se postearon comentarios que le adjudicaban la autoría del video.

Aceptó que posteó el video en su red de TikTok, pero se desvinculó de ser el autor o haber participado en la grabación. Es el único detenido por este caso.

Richardson está representado por el abogado José Antonio Moncada, el mismo que defendió a Miguel Angel, el joven que erróneamente fue detenido por el Ministerio Público por su supuesta vinculación en el caso de la Masacre del Búnker, un horrible crimen múltiple de jóvenes colonenses.

Las evidencias de Moncada demostraron que su defendido no tenía relación con este hecho.