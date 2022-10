Apelan medida cautelar impuesta a 7 imputados en operación 'Foráneo'

Panamá- A 11 personas que fueron aprehendidas durante la operación 'Foráneo', a Juez de Garantías, Marisol Ortiz, les formuló cargos por la presunta comisión del delito de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, los representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, también logró que la juez, después de declararle legar a la aprehensión a los sospechosos, les decretó de la detención provisional para 7 de los imputados, incluyendo el cabecilla y ordenara la separación del cargo a un policía.

En el acto de audiencia, la juez también se les legalizó la aprehensión a los otros 4 imputados, dio por presentada la imputación de los cargos, y decidió imponerle la medida cautelar de reporte periódico.

Por su parte, los representantes de la Defensa Técnica Particular y de la Defensa Pública, no estuvieron de acuerdo con las medidas cautelares decretadas a 7 de los imputados en este caso, por lo cual fue agendada una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones, la cual se realizará el próximo 14 de noviembre, a las 8:30 a.m en las instalaciones de Plaza Fortuna.

Los allanamientos relacionados con operación “Foráneo”, cuya investigación inició el 13 de diciembre de 2017, fueron adelantados el pasado 27 de octubre, en las provincias de Panamá y Colón, de manera conjunta entre representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Mediante esta acción, las autoridades sacaron de circulación a un grupo de personas que se dedicaban al tráfico internacional de drogas, teniendo acceso a la Zona Libre de Colón, desde donde cuentan con una zona franca de acceso al océano Atlántico, facilitándoles el ingreso a los puertos más importantes de la región, como la provincia de Colón y hacia la zona del Pacífico.

El pasado jueves, el ministro de Seguridad, Juan M. Pino, confirmó que tres tenientes de la Policía Nacional, de la provincia de Colón, están vinculados a este grupo dedicado al tráfico internacional de drogas.

