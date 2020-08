Asesinato de Shy Dahan desata tormenta en Ecuador

El asesinato del israelí Shy Dahan o Tomer Sheinman, a quien le desbarataron el cráneo con una pesa en una prisión en Guayaquil, ha desatado una tormenta en la que quedó hasta relacionado el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram.

Dahan, quien se hacía pasar como agente de la DEA, se había fugado de la Joyita el 14 de junio de 2018. Bucaram vivió 20 años asilado en Panamá.

El israelí y Oren Sheiman, su hermano o socio, fueron detenidos el 2 de junio en Ecuador cuando le vendían pruebas para Covid-19 y otros insumo a Jacobo Bucaram, hijo de Abdalá por $321,600. Hay quienes alegan que los test eran inservibles y todo resultó en estafa.

Shy Dahan o Tomer Sheinman tenía un largo historial de estafa en Londres, Panamá, Canadá, Los Ángeles y México. Él y Abdalá Bucaram grababan mutuamente las conversaciones.

Cinco días antes de su asesinato, en la prisión donde permanecía, once reclusos fueron asesinados y hubo 18 heridos. Su asesinato se produjo un día después de que un tribunal autorizara revisar sus teléfonos.

Abdalá Bucaram confirmó que tuvo contacto con los extranjeros. “A mí me dijo uno de los israelitas que lo querían matar, y me dijo si no éramos nosotros, yo le dije que era el Gobierno para involucrar a mi familia.

Jacobo Bucaram también dijo que “como jamás han encontrado pruebas en mi contra me ordenan una orden de captura sin una sola prueba. Ahora intentan involucrarme con un asesinato de un estafador internacional en la cárcel”, escribió.

El expresidente Bucaram afirmó que Héctor Vanegas, abogado de Oren Sheiman, intentó extorsionar exigiendo $500 mil. Alegaba tener fotos y videos...es un delincuente.

El portal Código Vidrio, reveló un audio de la conversación entre Shy Dahan y Abdalá Bucaram, donde el exmandatario le ofrece al detenido la defensa gratuita de un abogado (Walter Vallejo). Le garantiza que cuando el caso llegue al tribunal 'yo te saco', al asegurar que tiene un contacto clave en el Consejo de la Judicatura en Santa Elena. Le pone al habla a su abogado, para explicarle el proceso.

Ambos hablan de alguien que debió visitar en prisión a Dahan y no fue. Voy a tratar de conseguir a ese gordo hijueputa que es un mentiroso, exclama Bucaram y el israelí también confirma que le mintió.

Shy Dahan le pregunta al expresidente si tenía su palabra de que nadie va a tratar de matarlo y éste se lo confirma y le agrega... yo en el tribunal te saco.

Por su parte, el abogado Héctor Vanegas alega que la supuesta “extorsión” es otra falsedad.

Cuando Dahan se escapó de Panamá también alegó tener grabaciones de altos cargos del gobierno de varelista que lo extorsionaban y que por eso escapó, tras el supuesto pago de sobornos por un millón de dólares. El día de la fuga fue llevado en un patrulla de la Policía Nacional para retirar en un banco de calle 50, otro millón de dólares y se escapó.

En el aeropuerto abordó una avioneta de la empresa de un influyente empresario del país y abandonó Panamá.