Asesinato rompe la calma en tranquila comunidad de Ocú

Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado de varios disparos, la madrugada de hoy domingo, en el corregimiento de Peñas Chatas, en el distrito de Ocú, en la provincia de Herrera.

El subcomisionado Cleofe González, quien se encuentra al mando de la Sexta Zona Policial de Herrera, confirmó el lamentable suceso, aunque hasta el momento se ha mantenido en reserva la identidad de la víctima.

Publicidad

Según los informes preliminares, la víctima descendió de un camión en las cercanías de la cancha de esta comunidad, momento en el cual fue sorprendida por un grupo de sicarios que se encontraban a bordo de una camioneta.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

El repentinamente estruendo de las detonaciones conmocionó a la apacible localidad de Peñas Chatas, alertando a los residentes y generando una rápida respuesta por parte de las autoridades locales.

A pesar de los esfuerzos inmediatos desplegados por las fuerzas policiales en la escena del crimen, hasta el momento no se ha logrado la detención de ningún sospechoso vinculado con este trágico asesinato.



Residente y usuarios de las redes sociales reaccionaron ante este nuevo hecho de violencia que se registra en lo que hace mucho tiempo era un lugar tranquilo para vivir.



"Dios santo en mi pueblo no se veía nada de eso y se están viendo cosas así que no sucedían en Ocú", escribió un usuario de Instagram mientras que otro se expresó en la mía línea asegurando que: "Bueno en el distrito de Ocú algo está pasando, hay que hacer investigaciones,. Ultimamente muchos casos robo Homicidio y otras... QUE ESTA PASANDO"

Contenido Premium: 0