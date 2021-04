Â¿Bagdad, herida y en guerra?

La calle está caliente. La sangre corre, las balas suenan y los muertos caen. Los miembros de los grupos delincuenciales se están matando entre sí, no hay piedad. La lista sigue creciendo y, parece no acabar.

En el país, la escala de violencia, está relacionada principalmente al tema de pandillas. La costa atlántica es claro reflejo de los ajustes de cuentas "de los errores y las traiciones" que se pagan con la vida.

En lo que va del año 2021, es decir poco más de cuatro meses, solo en Colón, se han registrado 46 homicidios. Los crímenes son por partida doble y hasta se anuncian en redes sociales.

Entre la noche del lunes y la mañana de este martes, dos hombres fueron ejecutados en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste y a un supuesto líder de la banda Calor Calor, lo mataron en Nuevo Veranillo. También, se reportaron dos intentos de homicidios en Colón. Las tres provincia encabezan la lista de la violencia en Panamá.

Temeraria banda

Esta violencia en las calles ocurre solo unas semanas después que 19 líderes de la temeraria banda Bagdad fueran detenidos en la Operación Neptuno, llevados a audiencia y mandados a prisión.

Es que el nombre de Bagdad es sinónimo de enfrentamientos, lucha, sangre, muerte y terror.

Un informe de inteligencia del gobierno que data del 2014, califica a este grupo como la madre de todas las pandillas. Y, es que esta banda tiene una historia delincuencial en la que se mezcla el pandillerismo, la distribución y tumbe de drogas, alquiler de sicarios, secuestros y asesinatos. Es una casa matriz del mal, describen los expertos.

Profesionales conocedores del tema delincuencial aseguran que con los líderes tras las rejas, la banda está herida de muerte, otros, creen que los cimientos de la organización están debilitados, pero no acabados y los más optimistas dicen sin pestañar: ¡Bagdad murió!

"Se golpeó la estructura de la organización, lo que tomará un tiempo prudencial -de lograrse- para volver a sus operaciones", comentó un especialista en el tema.

Sin embargo, como organización delictiva la banda tiene sucesores y como empresa criminal, tiene su mercado, aspectos que hacen muy difícil su desaparición.



Colón buay

Los crímenes en Colón tienen su razón: la posición geográfica y los puertos, son los mayores atractivos para los narcotraficantes, por lo que las organizaciones delincuenciales buscan hacerse con el control para la entrada, salida o paso de sustancias ilícitas. Visto de esta forma la costa atlántica es un punto estratégico que rinden importantes dividendos del narcotráfico internacional, especialmente del mercado europeo.

Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina, una organización sin fines de lucro creada hace 42 años y que desde hace dos años brinda apoyo para poner denuncias de forma anónima sobre pandillas en Panamá, explica cómo operan.

"Hay que entenderse que cuando uno tiene un negocio y rutas aseguradas, uno va a buscar aquel producto que le deje dinero de forma ilícita. Esa misma ruta la puedo estar usando para contrabando, trata de personas, trato ilegal de inmigrantes. La estructura financiera de Bagdad va de la mano con el narcotráfico.

"Con la estructura de puertos, Zona Libre, hay todo una penetración de estos grupos que trabajan allí. Hay mucha contaminación de contenedores, dice.

"Panamá está en la ruta de ascenso de la cocaína y de descenso del dinero producto de la cocaína a nivel global, agrega.

Estos grupos delincuenciales trabajarían con los cárteles de México y Colombia.

30 mil grandes por kilo y producción de cocaina se triplica

Es que el negocio es productivo. El kilo de cocaína en los mercados europeos se cifra entre 30 y 40 mil dólares mientras que la cocaína en origen cuesta unos 1,000 dólares. Además, la producción de cocaína se ha triplicado lo que hace del trasiego de droga una empresa multinacional.

Campos indica que la cadena de distribución y suministro del producto debe alimentarse; y allí radica el porqué es un negocio muy grande y se ven involucradas muchas personas. El negocio tiene que seguir.

Y, a pesar de que en el último año, temas de Covid-19, de política internacional, la globalización, las nuevas leyes, las regulaciones, la persecución de las autoridades, han golpeado el mercado de las pandillas desde sus orígenes, no lo han eliminado.

En el 2014, un informe revelaba que Bagdad movía el 50% de la droga en Panamá. En el 2021, no hay cifras oficiales, pero el número de seguro ha cambiado.

El director de Crime Stopper asegura que como la producción de cocaína se ha triplicado, hay más producto en la calle; al igual que las drogas se han diversificado, hay un abanico de productos que son iguales o más caros, incluso con mayor demanda que la cocaína.

¿Independencia?

El dinero da poder, y ese poder se debe mantener, y así se evidenció en diciembre del 2019 cuando las pandillas provocaron la mayor masacre en una cárcel en la historia de Panamá.

La génesis de esta matanza se debió a la declaración de independencia que lanzó la banda Matar o Morir (MOM) a través de la retención de un cargamento de drogas en el área de San Bernardino en el sector oeste del país. Y, contra un grupo del Vallecito de El Chumical, en Panamá Oeste.

La respuesta de Bagdad fue inmediata e implacable. La banda cobró la deuda ejecutando un ataque en el Centro Penitenciario La Joyita. Un grupo de presos abrió fuego contra otro, usando armas de asalto de grueso calibre provocando la muerte de 15 privados de libertad e hiriendo a otros 11.

Desligarse de una banda fuerte, no es una buena idea, tampoco

Morir y nacer

El problema de las bandas va en aumento, y para el director de Crime Stoppers, falta mucho para que las bandas como Bagdad se desarticulen.

"No es importante hablar de nombres y apellidos de las cabezas de las estructuras, porque son estructuras, y hay que tener en claro que si un líder no está, van a surgir otras personas, que ocupen sus puestos".

"Generalmente cuando un cabecilla desaparece -porque lo matan o porque está preso- se genera la división de cabezas y puede originarse dos estructuras que comenzarán a pelearse por la hegemonía que tenía el que ya no está", afirma.

Agregó que con las detenciones "obviamente la estructura se ve perjudicada por un tiempo y es un momento importante para las autoridades de Panamá debilitarla mucho más".

Tres pandillas y muchos parches

La lucha contras estás banda es difícil porque se movilizan por casi todo el país, a través de grupos delincuenciales más pequeños que sirven a los más grandes.

Las investigaciones que se realizaron a través de la Operación Neptuno, revelaron que Bagdad opera en El Chorrillo, Boca la Caja, Panamá Oeste y Veraguas.

Para el experto de Crime Stopper, las pandillas en general operan en Colón, Panamá, San Miguelito, la 24 de Diciembre, Darién, Chiriquí, zona fronteriza. También "en algunas zonas costeras, porque hay entrada y tráfico continuo de mercaderías ilegales, que son fuentes de financiación de las pandillas. Y, en la medida que esos territorios generan ganancias económicas ilegales, la pandilla que no tiene presencia allí, quiere estar allí".

Su experiencia en países como El Salvador, lo hace indicar que son dos o tres grupos delincuenciales fuertes los que mantienen la supremacía, y el resto son pequeñas bandas que obedecen a las principales.

Las tres bandas delincuenciales que tienen montado el negocio del pandillerismo en Panamá serían: Calor, Calor, Bagdad y El Pentágono, esta última un poco más debilitada y bajo el paraguas de una de las principales.

Corporaciones criminales S.A.

Para Alejo Campos, las bandas están organizándose todo el tiempo, adaptándose, cambiando y haciendo más sofisticada su estructura criminal y en el poder de territorio, lo que hace que sean muy volátiles.

En el Triángulo Sur ya no se habla de pandillas sino de corporaciones criminales, que tienen propiedades, testaferros, cuentas bancarias, relaciones con autoridades, mueven dinero y compran conciencias. Son empresas multinacionales que tiene sucursales en varias partes del mundo, tienen empleados y mueven cantidades de dinero que sirven para comprar hasta a los más disciplinados.

Un claro ejemplo de esto último, se vio en las investigaciones realizadas en la Operación Neptuno, que entre los detenidos se encontraba un subteniente, quien trabajaba para la organización delictiva y establecía retenes en el área de Coronado cuando los miembros de la banda realizaban reuniones de coordinación.

De esta forma, una organización delictiva es decir una pandilla estructurada tiene como principal objetivo generar dinero ilícito, a través de varias actividades, pero al final como es dinero ilícito necesita una estructura de blanqueo de capitales para luego poder utilizar este dinero en el sistema financiero y así poder comprar propiedades y gastar el dinero de alguna forma.

"Cash flow"

El director de Crime Stopper explicó que es el dinero que se gasta a diario y que se usa para financiar la operatividad de las pequeñas pandillas.

"Una pequeña cantidad de dinero que sirve para inyectar económicamente a los integrantes de las bandas, comprar armas, municiones, teléfonos, celulares y chips para realizar extorsiones, pagar a los abogados y mandar a los centros penitenciarios".

Las pandillas se encargan de la distribución de la droga al menudeo y del contrabando, que ha ido ganando terreno en el país.



El origen del mal

Hay que entender que las pandillas han existido en Panamá desde la década de los 90. Los informes de ese entonces así lo revelan, aunque son datos de las nacientes investigaciones de esa época.

Bagdad tiene su origen en la banda Unión Soviética conformada originalmente por las pandillas Bagdad, El Pentágono y Matar o Morir (MOM).

La sede original de Bagdad fue el corregimiento de El Chorrillo. El Pentágono operaba en Santa Ana, y MOM, en Curundú. Los jefes de El Pentágono y MOM fueron asesinados y solo Bagdad continuó con su líder original.

La Unión Soviética se encargó de eliminar a pandillas como Los Chicanos, Los Niños de la Tumba Fría, Marco Policía, Los Bebés, y otros grupos que al sentirse acorralados se aliaron y formaron la organización criminal denominada Calor Calor.

Tras la muerte de los jefes de El Pentágono y MOM, Bagdad tomó el control de la federación y se quedó su nombre. Allí inicia la rivalidad de las dos bandas.