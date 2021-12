Caen miembros de la Policía, Senan, ACP y Meduca por nexos con Clan del Golfo

Nueve funcionarios, entre ellos miembros de los estamentos de seguridad, la Autoridad del Canal de Panamá y Meduca, figuran entre los 56 panameños que eran células del temido Cartel del Golfo, y que fueron aprehendidos en la operación "Fisher".

Decenas de unidades policiales y del Ministerio Público se tomaron, desde tempranas horas de la mañana de ayer, varios lugares en Colón, Panamá y Panamá Oeste, para desarticular a la organización criminal dedicada.

El operativo "Fisher" tuvo el apoyo de la DEA. Entre los miembros de la fuerza pública figuran cuatro unidades de la Policía Nacional, uno del Servicio Nacional Aeronaval y dos de la ACP, así como un funcionario de la Junta Comunal de Colón y otra persona del Ministerio de Educación, quienes tendrán que enfrentar la justicia.

El director de la Policía Nacional, John Dorheim reveló que entre los detenidos hay un Mayor de la Policía.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, que iniciaron en febrero del año 2020, este presunto grupo criminal, conformado por ciudadanos panameños y extranjeros, que se dedican a recibir, custodiar y ocultar grandes cantidades de drogas provenientes de Colombia, que ingresan en lanchas rápidas al territorio nacional por las Costas del Atlántico.

Las lanchas llegaban a la Costa Arriba de Colón, donde mantenían sus principales centros de acopio (caletos), para posteriormente movilizar estos cargamentos ilícitos a la ciudad de Panamá, a través de diferentes vehículos con alteración en su estructura (doble fondo), cilindros de gas, llantas de vehículos o a través de lanchas rápidas hacia Centroamérica, teniendo como destino final Estados Unidos.

En la operación “Fisher” se realizaron 64 diligencias de allanamiento y registro, dirigidas por la Fiscalía de Drogas, donde se decomisaron 10 armas de fuego, 34 vehículos y B/. 44,426.80

Este presunto grupo criminal está vinculado a otro decomiso de 1,546 paquetes de drogas, además, de incautación de armas de fuego, 11 vehículos, 4 embarcaciones de las cuales 3 cuentan con doble fondo en su estructura y el decomiso, de la suma de $817,764.00, en efectivo presuntamente procedente del narcotráfico.

Javier Caraballo, Procurador General de La Nación, dio a conocer que el lunes un ciudadano panameño, fue detenido en Colombia, al estar presuntamente vinculado al grupo criminal del Clan del Golfo y que Estados Unidos está solicitando su extradición.

Caraballo destacó que en las próximas horas los capturados serán presentados ante un Juez de Garantías, donde serán procesados por los presuntos delitos Asociación Ilícita para Delinquir y Blanqueo de Capitales.

La Operación Fisher está dirigida a ubicar personas ligadas a la organización Clan del Golfo, dedicados a traficar sustancias ilícitas desde Colombia hacia las costas de Colón y Bocas del Toro, a través de dobles fondos en lanchas rápidas y vehículos, con destino Norteamérica, destacó el Ministerio Público.

Caraballo reveló que la célula en Panamá del cartel del Golfo tenía como líder a Jorge Luis General y resaltó que los 56 detenidos no tenían antecedentes penales.

En tanto, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino advirtió "no me tiembla el pulso, ni se me distrae la mirada para meter preso a los delincuentes, vengan de donde vengan".