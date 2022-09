Camión atropella y mata a una mujer en El Dorado (Video)

Panamá- Gabriela Valderrama, de 24 años, murió la tarde de este lunes, luego de ser atropellada por un camión de reparto de mercancía, mientras cruzaba la avenida Miguel Brostella, ubicada en El Dorado.

Según información preliminar, todo ocurrió cuando el camión se disponía a doblar en la esquina de la vía hacia el área de estacionamientos y la víctima cruzaba la vía. Por el momento se desconoce si el conductor del camión no la vio, por lo que le corresponderá a las autoridades establecer qué pasó con exactitud.

Al lugar llegaron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911), pero no pudieron hacer nada por ella más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, delimitaron la escena de este fatal accidente, mientras levantaban la parte del caso.

El conductor del vehículo permaneció en la escena, mientras que el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaban el levantamiento del cadáver.

Familiares de la víctima se presentaron al sitio, y en medio de la desesperación rompieron en llanto.

