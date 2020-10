Camioneta se incendia en centro comercial de Aguadulce (Video)

Una camioneta que se encontraba estacionada en las inmediaciones del centro comercial On The Go, ubicado en Aguadulce, en Coclé, estalló en llamas alrededor del 2:00 de la tarde de este miércoles.

Una extensa nube de humo negro acompañado de llamas, se alzaron hacia el ambiente antes de que las unidades del Cuerpo de Bomberos llegaran al lugar para contenerlas.

Publicidad

Pese a que el vehículo se encontraba muy cerca de varias tiendas que se ubican en el centro comercial, ninguna se vio afectada por el incendio que consumió casi en su totalidad a la camioneta.

#SucesosCri Manejaban al mejor estilo de la película "Rápido y Furioso". Todo se captó en un video. [Video] https://t.co/TlzDrVYtL2 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 7, 2020

Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, a través de su cuenta de Twitter, afortunadamente por este hecho ninguna persona resultó herida o quemada.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), investigarán la causa del suceso.

Video sin editar de la emergencia atendida en el área de Aguadulce. @Salcerod pic.twitter.com/GRD4gzI1pX — Bomberos De Panamá (@BCBRP) October 7, 2020