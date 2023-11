Chiriquí y Bocas no cerraron. Manifestación pacífica mañana

La Asociación Cívica por la libertad y la Paz Social en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro anunció este jueves en horas de la mañana que este viernes a las 4:00 de la tarde realizaran una manifestación pacifica para solicitar la apertura de las carreteras, el rescate de la democracia, y la paz.

“Estamos haciendo un llamado a todos los chiricanos para que este viernes puedan acudir este viernes a las 4:00 de la tarde al parque de las madres en la ciudad de David, para participar de la gran marcha por la libertad de las carreteras, la democracia y la paz social”, afirmó la vocera de la agrupación, Marta Alvarado.

La Vocera señaló que la manifestación también es para hacerle un llamado al gobierno, para que gobierne para que tome las medidas que permita garantizar la libre circulación en las calles y los derechos que tienen todos los panameños de poder salir a trabajar.

Alvarado dijo que los cierres de la carretera de manera permanente han generado una situación critica y caótica en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro donde la población tiene que esperar por horas para poder hechar combustibles a sus autos, donde no hay gas y poco a poco se acaban los insumos.

Señalo que no son personas millonarias la que piden la apertura de las calles, sino la población y los empresarios que todos los días salen, junto a sus colaboradores para poder generar un salario que les permita vivir. Sin embargo, aclaro que si esto no se logra, las empresas se ven en la penosa necesidad de cerrar sus puertas por falta de insumos y por no tener liquidez económica para continuar con el personal.

Por su parte el transporte de carga fue claro en señalar que los cierres están afectando a los transportistas panameños y Centroamericanos varados en los cierres y les impiden la libre circulación por una carretera internacional.

Agregó que se pierden millones de dólares debido a que no pueden mover mercancía de la Zona Libre de Colón o ingresar mercancías procedentes de Centroamérica.

Explicó que la falta de combustible limita la movilización de los camiones, ya que solo ingresan 15 a 20 carros cisterna procedente de Costa Rica y no son suficientes ya que en Chiriquí se consumen más de 30 carros cisterna diarios.

Finalmente, los organizadores de la marcha solicitaron a la población participar, vestir suéter blanco y llevar el emblema nacional.

