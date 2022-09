¡Chumbulum! Casa flotante se desestabiliza y cae

¡Qué susto se llevaron los asistentes al lanzamiento del proyecto "Vive encima de las olas", luego que la casa modelo se deslizara y por poco terminara en el fondo del mar. El terrible no registró heridos.

La espectacular estructura construida a metros del mar comenzó a desestabilizarse, indicó la empresa Ocean Builders, que desarrolla el proyecto en Linton Bay Marina, en la provincia de Colón.

Imágenes de videos aficionados muestran cómo comienza a deslizarse el SeaPod Eco, como se conoce este tipo de estructura, mientras algunas de las personas que se encontraban en la casa modelo intentaban saltar por la ventana.

¡No te tires, no te tires!, gritaban los espectadores, que ante el suceso se ubicaron en el muelle de la bahía.

“Actualmente estamos investigando la causa y estamos trabajando en las soluciones apropiadas. El Pod ahora está estabilizado. Mantendremos a todos informados y actualizados sobre esta situación”, señaló la empresa.

El proyecto tuvo una inversión alrededor de 5 millones de dólares y se puse en marcha hace dos años con mano de obra panameña, así lo señaló Allan Baitel, presidente del proyecto.

Añadió que las casas pueden variar entre 300 mil dólares hasta 1.3 millones.

“Estas casas flotantes son una nave, un tipo de velero especial, sin motor, sin combustible y no tiene tanque de gasolina ni petróleo… se pueden empujar”, comentó Baitel, quien confirmó que existen más de mil solicitudes de información para conocer sobre ellas.

Durante el lanzamiento de este proyecto, el público pudo apreciar cada detalle de esta casa modelo por dentro, donde sus propietarios pueden contar con una tableta para controlarlas. Estas casas buscan respetar la naturaleza y combinar la tecnología.