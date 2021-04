Conductora borracha está libre tras revulú en la Calzada de Amador (Videos)

Inconformidades, han surgido este lunes después de revulú que se formó la noche de ayer domingo, en la Calzada de Amador, cuando una conductora borracha colisionó varios vehículos, se dio a la fuga y casi atropella a varias familias que habían ido al lugar para pasar un rato de sano esparcimiento.

Anoche, las redes sociales se inundaron con más de 10 clics de video, que los presentes en la Calzada empezaron a postear en sus cuentas, sobre el suceso. La gente narró lo ocurrido, con el clásico estilo del panameño, pues decenas de familias estuvieron en peligro. Al punto que casi linchan a los involucrados.

Inicialmente se había dicho que el vehículo en el que se transportaba la pareja infractora, en visible estado de embriaguez, luego de salir de un evento festivo, había atropellado a una unidad de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional y a un niño con su madre, pero hoy el comisionado Simón Henríquez, director nacional de esa sección, lo negó.

Según el director nacional de Operaciones de Tránsito, la pareja y los afectados fueron trasladados anoche a la subestación de policía ubicada en Balboa, en donde se levantó el parte del hecho y se les agendó una cita en el juzgado de Tránsito para este próximo viernes, audiencia en la cual se determinará la responsabilidad civil sobre los daños causados.

El director nacional de Operaciones de Tránsito, comisionado Simón Henríquez brinda detalles sobre el hecho de tránsito ocurrido el día de ayer, en la Calzada de Amador. pic.twitter.com/Rz26aWIF7x — Policía Nacional (@ProtegeryServir) April 26, 2021

Pero por el momento la pareja infractora está en libertad, por lo cual Yissel Guerra, cuya madre y sobrino fueron los que terminaron lesionados anoche en la Calzada, colgó un video y un texto en sus redes sociales, en el que explica lo que ocurrió, así como también habla de su molestia porque la conductora actualmente está en libertad.

A continuación les dejamos el texto y el video que colgó la joven en sus redes sociales:

HOLA quisiera que me ayudara a etiquetar o a compartir para que las autoridades y noticieros sepan esta parte de la historia que no sabían.

Hola mi nombre es Yissel Guerra

El motivo de este video es que quiero dar una parte de la historia que aún no se ha contado de lo sucedido el día de ayer en la Calzada de Amador.

Ayer yo fui con mi familia (un niño de 7 años, mi mamá, mi tía, mi primo y mi persona) para una noche de distracción con orden y cumpliendo todas las medidas de seguridad, nosotros fuimos a alquilar unas bicicletas y en el momento que íbamos saliendo del local y estábamos en la vereda, solo vimos que un carro venía a toda velocidad en la carretera y a la vez supimos que no iba a frenar. La persona que estaba manejando se iba a trepar a la acera a la cual las personas van caminando. Mi primo casi pudo haber perdido la vida si mi mamá no reacciona rápidamente y lo empuja a otro lado, pero el momento en que el carro chocó y mi mamá empujó a mi primo ella cayó y se lastimó la espalda y el brazo con el borde de la acera, y fue atendida por el Cuerpo de Bomberos y luego fue llevada al complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, gracias a Dios mi mamá no sufrió daños, graves y está en casa solamente lastimada.

Y es triste ver las noticias y escuchar que no hubo ningún tipo de heridos, sabiendo que tuvieron que llevar a mi mamá al hospital por la culpa de la irresponsabilidad de este tipo persona al manejar.

Ayer la vida de mi primo y la mi mamá estuvo en juego por culpa de una irresponsable persona como esta, pero mañana puede ser alguien de tu familia la que pueda pasar el mismo susto. Y es peor al darse cuenta de que ella (conductora) ya está en su casa, si ningún cargo encima.