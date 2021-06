Consejo de Seguridad busca a hombre que amenazÃ³ al presidente; hay 1 aprehendido

Una persona fue aprehendida y conducida a la Dirección de Investigación Judicial luego de circular en las redes sociales un video, en el que un hombre amenaza de muerte al presidente Laurentino Cortizo.

Según el video del hombre, el malestar surge porque el Gobierno aumentó las medidas restrictivas en la provincia de Colón, sobre todo, la imposición de la cuarentena total los días domingos.

Se conoció que el Consejo de Seguridad encabeza la investigación en la que se busca a la persona que aparece en el video, el cual cubre su identidad con unos lentes oscuros y un pañuelo negro. El hombre indica: "Los colonenses estamos bien bravos contigo porque tú piensas que ´tamos dormidos no tamos dormidos ni pin...".

LEE TAMBIÉN: Capturan a un menor vinculado a doble crimen en El Chorrillo

Publicidad



El hombre recomendó al presidente no llegar a Colón porque dijo que "al final nosotros vamos a terminar haciéndote un daño. Va a ser un asesinato", indicó y agrega que "tenemos francotiradores, tenemos demencia".

"No estés jugando con la mente de nosotros. Que tú nos vas a quitar el domingo, covid de la %&%&", indica.

Luego de que las amenazas se hicieron públicas, un hombre fue aprehendido, pero este indica que solo que solo colgó en sus redes el vídeo pero no fue quien grabó y amenazó al mandatario.

Estas investigaciones continuarán durante las próximas horas informó una fuente cercana a este medio de comunicación, no se descarta detenciones.