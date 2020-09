Consternación en Betania por maltrato animal contra un gatito

Consternación hay entre moradores del área de Betania, esto luego que alguien le disparará 30 balinazos a un gatito y lo dejara tirado en la calle.

Moradores expresan su preocupación ante este terrible acto de crueldad animal, en contra de un ser inocente y exigen que se busque a los responsables del hecho.

Aún no logro entender quién tiene el corazón para matar a un ser inocente de esta forma. Este pobre gatito murió tras recibir más de 30 balinazos en Betania. ¿Y el responsable? Bien y ud Y según me comentan, no es la primera vez ¿HASTA CUÁNDO? @TReporta pic.twitter.com/PsvRLUKRN6