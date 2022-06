Corre información falsa de bono. Si le das clic, te traban

Una alerta sobre información falsa vía WhatsApp sobre el supuesto bono de gasolina emitió la Policía Nacional, a través de la División de Ciberdelito.

Según los especialistas, en la información se solicita dar clic en un enlace para tener acceso al supuesto bono.

El capitán Wladimir González, jefe de la División Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial, informó que esto es falso y así también corroborado por la empresa la cual ha sido suplantada con esta falsa cadena.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

El mensaje que indica ser un "subsidio del Gobierno por el aniversario de la empresa", se acompaña de un enlace, que según el experto en Ciberdelito esto redirige a quienes hagan clic a un portal donde buscan obtener más información de las personas incautas o de instalar un malware en los dispositivos donde sea abierto el enlace.

"No compartamos esta información, no demos clic y reportemos los mensajes como maliciosos en la plataforma", recomienda el capitán González.

No caiga en este engaño.

Contenido Premium: 0