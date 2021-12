Declaran culpables a "Niñito" y "Rey" de la "Masacre del Búnker"

Un Tribunal de Juicio declaró culpables a Jean Carlos Hernández Fuentes, alias "Niñito"de 21 años; y Reynaldo Antonio Cuadra McBean, alias "Rey" o “Reycito”, de 25 años, por los delitos de homicidio, femicidio, robo y privación de libertad, en perjuicio de 7 jóvenes.

El crimen múltiple ocurrió el 17 de julio del 2020 en área de Espinal en la provincia de Colón. La magnitud de este cruel hecho se conoce como la "Masacre del Búnker de Espinar"

La lectura de sentencia contra los dos imputados se realizará el 29 de diciembre en el Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón.

El abogado acusador José Alberto Ceballos indicó que tanto los querellantes como los familiares solicitan la pena máxima de 50 años de prisión. "Es el único derecho que tienen estos delincuentes"

Una vez conocido la sentencia, en las afueras del SPA, algunos de los familiares de las víctimas lloraron y se abrazaron unos con otros, algunos aplaudieron y otros simplemente celebraron el silencio.]

Una de las madres, en medio del llanto, indicó que "ellos tienen que pagar por esos niños. Mi hijo no era un delincuente, yo me esforcé. Soy una madre soltera..."

¡Mi hijo se me estaba graduando!, dijo este madre, que no logró terminar la frases, abatida por el dolor causada por la pérdida.

La mujer visiblemente afectada, y levantando la voz dijo que le arrebataron el sueño el sueño a su hijo, y pidió que los responsables paguen por ello.

Otra madre agradeció a Dios, quien aseguró le dio fuerzas para continuar.

Los fiscales Reynaldo Ceballos Góndola y Cristobalina Chambers lograron este martes, evacuar 28 pruebas, entre ellas: testimoniales, periciales, elementos materiales y documentales; además de los 10 testimonios que fueron presentados previamente durante el anticipo de pruebas.

Los fiscales solicitan al Tribunal de Juicio de Colón la condena máxima que en Panamá es de 50 años.

Durante el juicio, "Niñito", confirmó que "Rey" o "El Monstruo", fue el autor material del asesinato a tiros de los siete jóvenes colonenses.

En el contrainterrogatorio, "Niñito" se ratificó en su primera declaración rendida el 4 de agosto del año pasado tras su detención.

Las víctimas son Leidis y Yeleni Mariota, Santiago Carbajal Hormiga, Vladimir Garay Caparrosa, Edgar Jiménez , Azucena Martínez y Yulisa Martínez Daley. Sus edades rondaban entre los 16 y 23 años.