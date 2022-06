Decomisan millonario contrabando de cigarrillos en Chiriquí

Panamá- Agentes del Servicio Nacional de Fronteras y de antinarcóticos en la provincia de Chiriquí dieron con el decomiso de más de cuatro millones de unidades de cigarrillos de contrabando.

LEE TAMBIÉN: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

El operativo se dio cuando las unidades realizan la verificación de un vehículo, tipo mula, que se movilizaba por el punto de control de Santa Clara, en Renacimiento, área fronteriza entre Panamá y Costa Rica, y se percatan que los cigarrillos se mantenían ocultos debajo de cajas vacías que son utilzadas para transportar tomates.

Tras el conteo de la mercancía, la misma arrojó 4,040,000 unidades de cigarrillos de supuesto contrabando, la cual tiene un valor aproximado de $ 300,003.00.

Por este caso, dos ciudadanos, de nacionalidad panameña, quedaron a orden de la Autoridad Nacional de Aduanas para el trámite correspondiente.

En lo que va del año, en la provincia de Chiriquí se han decomisado un total de 53,522,000 cigarrillos de contrabando.

En días pasados, Senafront logró incautar en coordinación con Aduanas en el puesto de control de San Isidro 10 millones de cigarrillos de presunto contrabando valorados en más de medio millón de dólares.

Las autoridades dan a conocer a la ciudadanía que estos cigarrillos no mantienen un registro sanitario, lo que no solo afecta la salud del consumidor, sino también no aporta a la economía del país.

Los operativos en el área fronteriza entre Panamá y Costa Rica, en la provincia de Chiriquí se mantienen, no solo para frenar el contrabando, sino también el tráfico de droga, armas de fuego y dinero no declarado producto de actividades ilícitas,.

Contenido Premium: 0