Dejan tras las rejas a invasores de tierras en Bocas del Toro

Panamá- Cuatro hombres y dos mujeres, fueron imputados por los delitos de daños y apología del delito, tras los hechos suscitados en Tiger Hills, corregimiento de Las Tablas, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, en donde, presuntamente, orquestaron la invasión de tierras en una finca de plátanos.

Este lunes, durante la audiencia de control de garantías, el fiscal Joseph Navas, de la Sección de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Regional de Bocas del Toro, presentó los elementos de convicción suficientes, para que el juez avalara sus solicitudes de declarar legal la aprehensión de los señalados, diera por presentada la formulación de imputación y ordenara la detención provisional basándose en los riesgos que representa para las víctimas y la desatención al proceso.

Fue la tarde del pasado 26 de marzo, cuando presuntamente los seis señalados, en compañía de otras personas, mediante intimidación y amenaza, ocasionaron daños en unas plantaciones de plátanos que se mantenía en una finca ubicada en Thiger Hill, para invadir la tierra, ocasionando daños que se estiman en unos 41,860.80 dólares.

Una vez registrada la situación se inició una investigación que el pasado 13 de abril le permitió al personal de la Sección de Atención Primaria lograr la aprehensión de los presuntos responsables.

José Atencio, productor bocatoreño, que desde hace tiempo está siendo afectado por la invasión de tierras en Bocas del Toro en Finca 51, aseguró que si bien está de acuerdo con que se esté haciendo justicia con los productores de Thiger Hill, él considera que estos "ladrones de tierras", deben ser desalojados inmediatamente por las autoridades y no esperar que pasen los días para hacerlo, "porque el pueblo ya no aguanta más".

Este lunes continuó la protesta de productores bocatoreños frente a las instalaciones del Tribunal Electoral, solicitando que se presente el Procurador General de la Nación, ya que la orden de lanzamiento emitida no fue ejecutada.

