Demanda contra Estado va; anuncian pruebas contra fiscales (Video)

El abogado José Moncada Luna se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para anunciar las pruebas que revelan que el Ministerio Público cometió errores contra su representado Miguel Angel Almanza, por una detención ilegal en caso conocido como la Masacre del Búnker de Espinar.

Las pruebas forman parte de la demanda por 535 mil dólares que Almanza mantiene contra el Estado panameño por daños psicológicos y moral causados por su detención y privación de libertad.

Almanza fue favorecido con una ruptura procesal, y el levantamiento de las medidas cautelares aplicadas en su contra después de confirmar que no tenía vinculación con este crimen múltiple.

El tema vuelve a la mesa al vencer hoy el plazo para que el demandante presente las pruebas con las que se cuentan en la demanda contra el Estado.



"Hay testimonios ​que revelan la negligencia y los errores que cometió la Fiscalía en Superior de Colón que son claves para indemnizar a Almanza", indicó Moncada Luna..

"A las autoridades del Ministerio Público se les indicó desde el inicio de este caso, que era imposible que Miguel Angel Almanza fuese la persona que cometió ese horrendo crimen", dijo. Asegura que el expediente de este caso está plagado de errores y que se comprueba, ya que a más de un año de este crimen se desconoce qué fue lo que ocurrió en este caso.

La demanda, sin embargo, no procede según el procurador de la Nación, ya que un panameños detenido menos de dos años no es indemnizable, según informó Moncada Luna-

"Es decir, que el Ministerio Público le da facultad a detener hasta por dos años y que no es un daño indemnizable".

