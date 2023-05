¡Denuncia sobre New Business "vino de más arriba"... de Varela!

La denuncia por la compra de Epasa "vino de más arriba...de Juan Carlos Varela", reveló el abogado y exsecretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever al ser interrogado como testigo en el caso New Business.

Franz Wever reveló que en febrero de 2017 el entonces presidente de la Asamblea Nacional y hoy secretario general del PRD, Rubén De León, dijo que desde más arriba, que supone era el mandatario Juan Carlos Varela, exigieron remitir a la Procuraduría la denuncia del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, sobre la compra del Grupo Epasa.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

El abogado Wever, quien para entonces era secretario general del legislativo, dijo que le sugirió a De León que las palabras expresadas por Arrocha en el periodo de incidencia como era una denuncia a título personal, era el panameñista quien debía gestionar ante la Procuraduría y la respuesta que recibió es que era "por órdenes de más arriba".

¡Más arriba sólo estaba Dios y el presidente de la República, Juan Carlos Varela", exclamó Franz Wever, quien también fue diputado por 15 años. No podía negarme al mandato de Rubén De León, porque en la Asamblea las decisiones se toman y van porque van, añadió el exsecretario.

En medio de una serie de publicaciones de los medios de Epasa contra la gestión de Varela, el entonces jefe de bancada del Panameñismo, se dirigía al entonces presidente como "jefe supremo", "líder", "magnánimo" y "excelentísimo señor".

Los mandados que el adulador Arrocha hacía no eran desinteresados. El 2 de octubre de 2018 le escribió a Varela: "Mándame un submarino o un amigo, recuerda estoy en primarias internas y bueno sabes como es esto. Mándame un padrino". Semanas después de que Arrocha denunció al Grupo Epasa, fue elegido primer vicepresidente de la Asamblea.

En la audiencia del caso New Business y bajo juramento, Franz Wever dijo que a su juicio, la Asamblea no debió haber remitido esa nota a la Procuraduría y por eso -al redactar la nota- dejó claro que era "por instrucciones directas del presidente de la Asamblea, Rubén De León".

Wever reconoció que durante sus cinco años de gestión en la secretaría, no recuerda la remisión de otra nota en situación similar. Además reconoció -con conocimiento de causa- que la separación de poderes es una "utopía" y muchas veces la Asamblea ni siquiera legisla por propio concepto.

Franz Wever explicó que en el periodo de incidencias los diputados pueden acusar y decir lo que quieran y no son responsable de su declaraciones.

En la audiencia también desfiló el comisionado y perito Eliseo Abrego, quien realizó el informe del análisis financiero del caso New Business, pero su presentación favoreció más que todo la teoría de los defensores.

Abrego reconoció que los fondos que detectó del expresidente Ricardo Martinelli, eran dineros lícitos y sus aportes a la compra de Epasa provenían de sus actividades privadas.



Contenido Premium: 0