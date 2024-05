Desaparecido desde hace un mes ¿Dónde está Leandro?

Los familiares y amistades cercanas de Leandro Saavedra, un joven de 30 años oriundo de Sabana Grande de Los Santos, pero residente en La Canoa de los Pozos, están angustiados por su desaparición desde hace casi un mes.

Leandro partió de su hogar el 1 de abril con rumbo a Sabana Grande para visitar a su madre. Según relata su familiar: "mi hijo pasó por aquí y me dijo que iba para donde su mamá, si llegó allá y luego desapareció".



"Normalmente siempre me llamaba, pero esta vez no lo ha hecho", dijo el padre del joven.



Su padrepidió a la comunidad y a las autoridades que ayuden a encontrar a su hijo: "Espero que Dios quiera y nos ayuden a encontrarlo pronto. Ya casi ha pasado un mes y no sabemos nada de él. Por lo que está ocurriendo en la provincia, tememos lo peor, pero yo sigo creyendo que está vivo. Si algo malo le hubiera pasado, ya lo habríamos sabido".

Hasta el momento, no hay ninguna pista sobre su paradero. La familia está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre Leandro que se comunique con ellos o con las autoridades locales.

