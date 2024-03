¡Desaparecido! Nadie sabe de conductor de Uber

Salió de Panamá Viejo a eso de las 4.30 a.m. para atender una carrera y su último contacto fue entre las 6:30 a.m. y 7:00 a.m. Desde entonces, se desconoce su paradero.

San Miguelito Por: Eric Ariel Montenegro / Crítica - Sábado 30 de marzo de 2024 01:45 PM