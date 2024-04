Destituyen y dejan detenido a Senafront por corrupción de compañeros

Panamá- Un sargento del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) fue acusado de corrupción de funcionarios públicos en la modalidad agravada y suspendido del cargo, luego de ser señalado como la persona que ofrecía pagos a compañeros para que dejaran pasar camiones con mercancía de contrabando en Paso Canoas.

Fue durante la audiencia de control de solicitudes múltiples realizada este martes, que el juez de garantías de Chiriquí, Roger Ibarra, tras escuchar los argumentos presentados por la fiscal de la Agencia Subregional de Barú, le declaró legal la aprehensión del señalado, le imputó el cargo por el delito contra la administración pública y le aplicó, como medida cautelar, la detención provisional.

Según detalló el Ministerio Público, el juez decidió aplicar la medida cautelar más severa tras tomar en cuenta el peligro de destrucción de pruebas y la naturaleza del hecho.

Por otra parte, en medio del acto de audiencia, la fiscal también le solicitó al juez que legalizara el informe de vigilancia y seguimiento realizado por el Senafront, a través del cual se recabaron elementos de convicción, es decir, los hechos que sustentan la investigación contra el uniformado.

La adefensora particular del imputado no estuvo de acuerdo con la medida cautelar que le fue aplciada a su cliente y apeló la decisión del juez de garantías, por lo que la audiencia para resolver este recurso se programó para el próximo 16 de abril a las 10:45 a.m.

Esta causa penal se relaciona con hechos suscitados entre el 14 de diciembre 2023 y marzo 2024, en el puesto de control de Baco, ubicado en Paso Canoas, distrito de Barú.

