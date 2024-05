Dieta saludable y no llenar estómagos, receta de la FAO

La directora de la División de Alimentación y Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Lynnette Neufeld, pidió cambiar el concepto de llenar estómagos por nutrir en la narrativa sobre la lucha contra el hambre, durante una visita a Panamá, informó ayer la oficina regional del ente mundial.

Para alcanzar la meta 2.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 'Hambre Cero', hay que empezar a cambiar la narrativa de alimentar por nutrir a la gente, explicó Neufeld, según un comunicado de la oficina subregional para Mesoamérica de FAO, situada en la Ciudad de Panamá.

"No necesitamos llenar estómagos, necesitamos nutrir cuerpos, porque sabemos que hay un costo económico para el país si la gente no está nutrida y eso no se trata solo de un estómago lleno de calorías, eso implica una dieta saludable", afirmó la directora de la División de Alimentación y Nutrición de la FAO en Roma.

Neufeld visitó Panamá para reunirse con equipos de los sectores de salud, academia, agencias de Naciones Unidas, organismos centroamericanos y profesionales.

El objetivo fue intercambiar conocimientos y fortalecer la discusión en torno a los marcos habilitantes para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica, entre ellos el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Plan SAN CELAC 2030) y el Plan de Acción Regional de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional del SICA (POLSAN SICA 2032).

Además, agregaron, la región enfrenta "un incremento acelerado de sobrepeso, obesidad y de enfermedades no transmisibles asociadas con malos hábitos alimentarios".

Por su parte, en Mesoamérica el 22,2 % de la población no pudo acceder a una dieta saludable en 2021, lo que se traduce en que 34.2 millones de personas no alcanzaron a consumir una dieta adecuada en energía por día que garantice el equilibrio nutricional y la diversidad alimentaria.

