Dijo que regresaría a casa en 15 minutos, pero nunca llegó. ¡Murió!

La tragedia golpeó a la comunidad de Chepo la madrugada de este jueves, cuando Walter Jaén, un joven de solo 28 años, perdió la vida en un aparatoso accidente en la vía Panamericana. Todo ocurrió pasadas las 12:00 a.m., cuando Walter aseguró a su familia que llegaría a casa en solo 15 minutos, pero nunca arribó.

El fatal desenlace se produjo cuando la camioneta Ford de color negro, placa AN3349, que conducía Jaén, chocó de frente contra una mula cargada de arroz, un Kenworth rojo con matrícula AH2712, conducido por Isaac Rodríguez Melgar, quien venía en dirección a la ciudad.

Según testigos, el mal tiempo y la carretera mojada habrían contribuido a que Walter perdiera el control de su vehículo, zigzagueando antes de invadir el carril contrario.

El impacto fue devastador, y la camioneta terminó en el fondo de un barranco con la parte trasera completamente destruida.

“Es que mi hijo anda en una camioneta negra y la hora que es (10:30 AM) y no ha llegado”, expresó Marta, la madre de Walter, en medio de su angustia. Ella y su esposo se alarmaron al no recibir noticias de su hijo, quien era conocido en el sector por su carácter amable y trabajador.



Marta llamó al celular de su hijo durante toda la noche, el aparato sonaba y sonaba pero él nunca lo contestó y de repente este se apagó al amanecer.

La angustia se transformó en horror cuando, tras averiguaciones, confirmaron que el cuerpo sin vida recuperado por las autoridades en la madrugada pertenecía a su querido hijo.

El levantamiento del cadáver, que se realizó a las 3:30 a.m., involucró a los bomberos y unidades del Ministerio Público, quienes cerraron la vía para llevar a cabo las diligencias pertinentes.



Walter deja en la orfandad a un bebé de apenas un mes de nacido.

La comunidad está de luto y ha expresado su solidaridad con la familia Jaén en este momento de dolor. Walter era un chico querido, y su partida ha dejado un vacío irreparable en el corazón de quienes lo conocían.

