¡Dolor! Niña muere mordida por un Pitbull, perro estaba amarrado

La muerte de Jana Mejía, de tan solo 3 años de edad, por el ataque de un perro de raza Pitbull ha provocado reacciones encontradas, sobre la tenencia de canes de razas consideradas agresivas.

El hecho ocurrió a eso de las 3 de la tarde del lunes, cuando la pequeña fue atacada por el animal en la casa de su tío, en Chichibre, Unión de Azuero, Chepo. La niña se encontraba al cuidado de la madre.

Tras registrarse el hecho, la mamá de la menor corrió con la niña en brazos en busca de ayuda, pero, pese a que unidades del Senafront atendieron la emergencia y la escoltaron hacia el hospital de Chepo, la pequeña murió.

Los médicos que la atendieron dictaminaron su muerte, pocos minutos después de su ingreso al centro hospitalario.



Redes

Conocida la terrible noticia, el dedo acusador recayó en los dueños del animal y la supuesta falta de atención en el cuidado de perros que son agresivos por naturaleza.

En las redes sociales, los cibernautas pidieron cárcel para el propietario y todo el peso de la ley ante el fatal desenlace de este hecho.

"Estas desgracias pasan cuando hay dueños que mantienen a sus perros amarrados día y noche y cuando los sueltan están bravos y seguro con hambre. Todo el interior está lleno de perros en esta situación. Los usan para que cuiden sus casas y ni les ponen atención. Lamentablemente pasó esta desgracia. Paz a su alma", escribió una usuaria de Instagram.

De igual forma se expresó otra usuaria al opinar que "los dueños son los únicos culpables. Gente, que le gusta tener estos perros que son peligrosos y no son capaces de mantener control sobre ellos.

En este sentido también hay usuarios de redes que consideran que los dueños deben ser sancionados al igual que quienes maltratan a los animales.

El "dueño para la cárcel y lamentablemente ese perro es un peligro, debe ser encerrado o sacrificado. Un animal como ese no debe estar en soltura, ya debería haber una licencia especial propietarios de perros de poder, algunos si siquiera saben como dominarlos.

¡Increíble! Ahora todos saben de animales y payasadas. Aquí lo preponderante es que murió una niña. No hablar de cómo o quién la mató.. A la mamá de esta bebé, no tengo palabras ni nada que pueda ayudarte en tu dolor solo le puedo decir lo siento mucho".

El otro lado de la historia

Sin embargo, Eliécer Quiquimia, dueño del animal y tío de la víctima, explicó que él no se encontraba en casa al momento del hecho, pero su hija de siete años, le contó que sus tres hermanos, de 7, 4 y 3 años y ella jugaban en la parte baja de la casa donde estaba el perro amarrado a unos 15 metros de ellos. Cuando comenzó a llover, los tres niños y ella decidieron subir a la planta alta de la residencia. Pero, la pequeña se quedó abajo.

Quinquimia detalló que su hija advirtió a la madre de la menor que Ana, estaba en el lugar, no quería subir y le estaba tirando piedras al perro.

Indicó que la madre de la víctima, que es esposa de un sobrino, estaba a cargo del cuidado de los niños, mientras ellos trabajaban.

Mascota domesticada

"La mascota está domesticada y es sociable con toda la familia, pero reaccionó de esta forma cuando la menor le lanzó piedras", dijo el dueño del can. "No fue un ataque", dijo.

El perro de tres años juega comunmente con los niños de la casa y nunca el perro había sido agresivo con ninguna persona.

"Cualquier animal reaccionaría de esta manera al ver que lo están agrediendo. No fue un ataque como se ha dicho. El perro permanece amarrado cuando no estamos en la casa", expresó Quinquimia.

"No queremos señalar a culpables de este lamentable hecho donde muere mi sobrina, pero, consideró que fue un descuido de la madre", resaltó.

Pena moral

Estoy dispuesto a enfrentar el proceso en nombre de la familia, sin embargo, la sociedad panameña me culpa de la muerte de la menor, dijo Quiquimia. Sin embargo, se descarta cualquier tipo de investigación sobre este caso y la pena moral para el dueño del animal es lo más que se puede esperar luego de lo ocurrido el lunes en Chepo.

Quintina dijo que estar dispuesto a enfrentar cualquier proceso legal como padre

El perro podría sacrificado debido a la presión de la comunidad, pero la decisión quedará en manos de los dueños.

Es muy difícil que alguna persona sea aprehendida o conducida en esta caso, ya que podría tratarse de un descuido fatal.



