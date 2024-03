¿'El Mencho’, líder del CJNG, está escondido en Panamá?

A la par de la lucha contra el Cártel de Sinaloa, los esfuerzos para detener las operaciones delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) continúan. Incluso se dice que las autoridades de Estados Unidos y México ya tenían ubicado a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘El Mencho’. Pero tal parece ser que el panorama cambió abruptamente.

En días recientes, el periodista Óscar Balderas dio a conocer a MVS Noticias que funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le revelaron que existían planes robustos para concretar la captura de la cabeza del cártel de las cuatro letras hace unos meses.

El pronóstico apuntaba que ‘El Mencho’ caería finalmente en algún momento entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2024, pues las autoridades de EEUU y México habían conseguido, una vez más, hallar su ubicación.

Sin embargo, el reciente rechazó del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la agencia antidrogas estadounidense habría suspendido las operaciones.

Esto luego de que los medios extranjeros Deutsche Welle, ProPublica e Insight Crime publicaran reportajes en donde se señala que el líder del Ejecutivo fue investigado por la DEA a causa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en 2006. Específicamente, los tres coincidieron en que colaboradores de López Obrador recibieron dinero para financiar su primera campaña presidencial.

Una cuarta pieza periodística, publicada casi un mes después de los tres primeros por The New York Times, acrecentó la molestia del mandatario federal.

Pese a ello, destaca que las fuentes de Balderas señalaron que en los planes para dar con la detención de ‘El Mencho’ se necesitó de inteligencia provista por EEUU, la Policía Nacional de Panamá y la Policía Federal Australiana. Pero, ¿a qué se debe esto?

La importancia del CJNG en Australia

Algunas versiones apuntan a que ‘El Mencho’ se encuentra escondido en alguna parte de Panamá o Australia, razón por la que las autoridades de dichos países estarían colaborando con México. Empero, no hay nada comprobado; ni siquiera información que indique que el líder del CJNG abandonó el país.

Por otra parte, destaca que Australia es uno de los países más afectados por la metanfetamina producida en México, hecho que explicaría de mejor manera su cooperación bilateral en materia de seguridad.

Al respecto, la investigadora Vanda Felbab-Brown de Brookings advierte que el CJNG comenzó a traficar narcóticos hacia Australia y Nueva Zelanda aproximadamente desde 2016, por lo que para 2021 lograron posicionarse como un fuerte competidor del Cártel de Sinaloa.

Y es que, aunque el poder y la presencia de las organizaciones criminales de México se concentran principalmente en América y Europa, durante los últimos años se ha reportado el aumento de sus operaciones en países de Asía, África y Oceanía; siendo Australia el principal objetivo de este último continente.

Entre los beneficios de la venta de drogas en esta zona destaca, según diversos reportes, que los cárteles hallan en ella uno de los mercados más lucrativos del mundo, donde la metanfetamina y la cocaína, principalmente, se venden a precios superiores en comparación al de Europa o incluso el de EEUU.

Por ejemplo, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) recabados por InSight Crime, señalan que un gramo de metanfetaminas en 2019 valía entre 100 y 400 dólares en Estados Unidos, mientras que en Australia se vendía entre 200 y 800 dólares.

“Estamos pagando unos de los precios más altos por drogas. Ese es nuestro problema”, advertía el subcomisionado de la Policía Federal Australiana para el crimen organizado, Bruce Hill, el mismo año en entrevista con The Sydney Morning Herald.

Si no es en Australia, ¿en dónde se encuentra escondido ‘El Mencho’?

Aunque la captura de ‘El Mencho’ durante del arranque de las campañas electorales de 2024 habría ofrecido un panorama distinto en México, destaca que ésta no es la primera vez que las autoridades han estado cerca de capturarlo.

Hace poco más de seis años, la DEA identificó que el líder del CJNG construyó su propio ‘Triángulo Dorado’ entre las montañas de Jalisco, Colima y Michoacán; las tres entidades con más presencia de la organización criminal.

En esta zona ha sido rastreado en más de una ocasión, pero su agilidad para escapar le ha permitido continuar en libertad.

