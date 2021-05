En 4 meses se registran más de 700 casos de ‘ciberdelitos’

Más de 700 denuncias solo en 4 meses han recibido las autoridades por hecho vinculado a los delitos tecnológicos en Panamá.

Y una de las modalidades que más se ha desarrollado por estos grupos, es la del ciberdelito, que cometen a través de las plataformas digítales, aprovechándose de la vulnerabilidad de los menores, jóvenes y adultos mayores, para hacerlos caer y pagar sumas considerables de dinero o que suministren información confidencial que al final puedan usar para cometer el delito contra su familia.

El capitán Vladímir González de la Dirección Nacional de Investigación Judicial, indicó que hasta abril de este 2021 los casos se han incrementado a comparación del mismo periodo del año 2020, haciendo mención en que cada día son más las personas que son víctimas de estas organizaciones a pesar del llamado que hacen y por no seguir las recomendaciones de las autoridades.

Para el año pasado 2020, la Policía Nacional recibió 415 denuncias, mientras que, para este año desde enero hasta el mes de abril, se han presentado 794 denuncias relacionadas con el ciberdelito.

Como el mundo del ciberdelito es amplio, en nuestro país los casos más vistos están las denuncias por delitos contra la seguridad informática, las estafas y las extorsiones y de estas sobresalen los llamados ‘cibersecuestros’ o los ‘sextorsiones’.

En el caso de los ‘cibersecuestros’, los casos se dan en su mayoría por llamadas telefónicas, en la que les indican a los familiares que tienen a uno de los suyos secuestrado por lo que deben pagar cierta cantidad de dinero en efectivo y es allí donde se vuelven víctimas de estos criminales, por lo que González indica que en caso tal de recibir una llamada en donde le dicen que tienen a su hijo secuestrado lo importante es mantener la calma y tratar de localizar a la supuesta persona que está secuestrada, es muy importante que las personas se comuniquen con las autoridades para que reciban la orientación adecuada para tratar estos casos.

Mientras que en las ‘sextorsiones’ González destaca que por ser casos que involucran la integridad sexual de las personas, muchos no denuncian y acceden a realizar los pagos del dinero que solicitan con el simple hecho que no se divulgue el material que mantiene el criminal a mano.

En este sentido invita a las personas a que de igual manera presente las denuncias pertinentes para así detenerlos y evitar que más personas sean víctimas de estos delincuentes.

Actualmente El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron el lanzamiento de la campaña "El Ciberdelito es Real", dirigida a crear conciencia en la ciudadanía sobre la incidencia, cada vez más alta, de delitos cometidos a través de medios tecnológicos.

Por lo que las recomendaciones que hace el capitán González a la población, es que utilicen contraseñas fuertes en sus redes sociales y correos electrónicos, que estas contraseñas contengan combinaciones de números, letras (mayúsculas y minúsculas) y caracteres especiales principalmente el espacio en blanco que es uno de los caracteres especiales más difíciles de adivinar.

De igual manera que activen la verificación de doble paso que prácticamente la ofrecen todas las redes sociales incluyendo el WhatsApp.

Otra recomendación es que desvinculen sus contactos telefónicos de sus cuentas de redes sociales, de esta manera si sus cuentas son hackeadas los ciberdelincuentes no podrán tener acceso a los números telefónicos de sus conocidos. No publicar todas sus actividades diarias en redes sociales y mucho menos en tiempo real, no publicar información personal sensitiva como lo puede ser su número de teléfono.

Si reciben un correo electrónico o una llamada solicitándole información personal no la dé, ningún banco va a pedirle ni su contraseña ni número pin de sus cuentas bancarias. Y lo más primordial hay que utilizar nuestro sentido común. Es importante recordar que muchas de las modalidades de ciberdelitos que existen para poder llevarse a cabo necesitan información que es proporcionada por la víctima.

En caso tal de ser una víctima de este delito, denuncie llamando al 104 o al 507-2988.

Las autoridades han dado con la detención de varias personas dedicadas a este delito, pero siguen las pistas de organizaciones criminales, que incluso podrían estar operando desde las cárceles.