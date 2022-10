En 6 minutos, delincuentes roban en la Caja de Ahorros

En seis minutos aproximadamente, 4 delincuentes, 2 con armas de fuego, sometieron a 2 seguridad e ingresaron a la sucursal de la Caja de Ahorros ubicada en el Ingenio, corregimiento de Betania. Este es el cuarto robo a entidades bancarias que se registra en los últimos dos meses.

La cantidad de dinero robado se desconoce. Los colaboradores de la entidad bancaria aseguran que contabilizan lo sustraído, sin dar mayores detalles de la cifra. En el asalto anterior, ocurrido el 27 de septiembre en la sucursal de la CA de Plaza Galápagso, Villa Lucre, los delincuentes se llevaron cerca de 40 mil dólares.

Aunque las autoridades no confirman ni desmienten alguna conexión entre los dos robos a la misma entidad bancaria, hay similitudes entre los dos hechos delictivos.

En el asalto a la sucursal de Villa Lucre participaron cuatro personas que usaron un auto tipo sedán, marca Kía para transportarse al banco y huir del sitio tras cometido el robo. Ambos hechos ocurrieron en horas de la mañana.



Robo. ¡Otra vez!

Un auto, tipo sedán de color blanco, marca Kia, se estacionó frente a la entrada de la Caja de Ahorros, de donde bajaron cuatro de los ocupantes, dos con armas de fuego, con las que amenazaron a uno de los agentes de seguridad que se mantenía vigilante en la parte exterior. Ya adentro, someten al segundo seguridad, a los clientes y a los colaboradores a los que obligan a que les entreguen el dinero.

Los delincuentes se llevaron el dinero del día de tres de las cajas en 2 bolsas. Sin embargo, se desconoce por el momento, la cantidad exacta.

En solo dos minutos se cometió el robo y los delincuentes abandonaron la sucursal del banco en el mismo auto en el que habían llegado.

El robo fue rápido, unidades de la Policía Nacional llegaron tras activarse los protocolos, pero no fue suficiente el tiempo de respuesta. Los delincuentes escaparon de la escena.



La autoridad habla

El subdirector general de la Policía Nacional, Simón Henríquez aseguró que las cámaras de vigilancia del banco lograron grabar el hecho delictivo, y se confirmó que se ubicó en Río Abajo, el auto que supuestamente utilizaron los roba bancos.

Henriquez no descartó ni confirmó que este nuevo asalto guarde relación con la misma banda que perpetró el ocurrido hace dos semanas en la sucursal bancaria de la plaza Galápagos, en la vía José Domingo Díaz.

Por su parte, Juan Melillo, Gerente General de la Caja de Ahorros, explicó que tanto colaboradores como cliente que se encontraban en el interior del banco se encuentran bien y ninguno sufrió afectación personal. Tampoco fueron víctimas de robo.

Melillo explicó que el personal del banco activó el protocolo de seguridad, incluyendo el botón del pánico, destacó que la bóveda de la entidad bancaria se mantuvo íntegra y dijo que a partir de mañana, martes, las sucursales contarán con presencia de la Policía Nacional, para reforzar la seguridad.

En tanto, subgerente de control y seguimiento de la Caja de Ahorros, Pedro Escalona indicó que se desconoce el monto de dinero que los delincuentes lograron robar de este banco, aunque el personal de auditoria se encuentra realizando los procedimientos y la contabilidad de las bolsas y cajas, dijeron colaboradores.

Expresó que este nuevo asalto pareciera ser un hecho aislado, pero se siente satisfecho de la labor de seguridad interna del banco en este caso. Aclaró que la bóveda de esta sucursal no fue afectada.

La Fiscalía de Atención Primaria Anticorrupción informó que dieron inicio a las investigaciones. Hasta el momento no hay aprehendidos y se desconoce la cuantía de lo robado.



Banco Nacional

Con el robo de hoy, suman ya cuatro asaltos a entidades bancarias.

La mañana del lunes 15 de agosto, colaboradores del Banco Nacional de Panamá se percataron de un hurto ocurrido en la sucursal de Calle 25, Calidonia. Según las investigaciones, este delito pudo haberse cometido entre el 13 y 14 de agosto, un fin de semana.

Los delincuentes ingresaron al banco por el techo, haciendo un boquete y lograron llevarse 678 mil de la bóveda.

Por este caso, tres funcionarios y dos particulares fueron aprehendidos en allanamientos, por su presunto vinculación al hurto. Hace dos días, un juez decretó la detención provisional para los cinco implicados.



Banesco

El sábado 6 de septiembre, la sucursal de Banesco ubicada en Calle 50 fue asaltada en horas de la mañana. Tres delincuentes disfrazados de obreros de la construcción ingresaron al banco, robaron a clientes, se llevaron dinero de una e las cajas y luego escaparon en un vehículo, cuyo conductor esperaba en la parte exterior de la entidad bancaria.

Los sujetos llegaron a bordo de un auto Kia, tres de ellos ingresan al banco, neutralizaron al seguridad despojando de sus pertenencias y dinero a cinco clientes que se mantenían dentro de dicha sucursal.

Sobre este robo el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, dijo que "El banco nunca presionó el botón de emergencia".

Caja de Ahorros

El último robo a bancos se registró el pasado 27 de septiembre, cuando cuatro hombres asaltaron la sucursal de la Caja de Ahorros de Villa Lucre en Plaza Galápagos y se llevaron aproximadamente B/.39,633.30 del banco.

Por este caso, un hombre de 39 años fue aprehendido durante una allanamiento y se le decomisó 1,500 pesos mexicanos, 3,978 dólares en billetes de 100 y prendas. Posteriormente y ras una audiencia de control de garantías, se le decretó la detención provisional.