Encuentran cadáver en Las Cumbres; estaba atado de manos y el rostro semicubierto

Panamá- El cadáver de un hombre de tez oscura fue ubicado en horas de la noche de ayer, miércoles, en el sector de La Esperanza, El Tecal de Las Cumbres, en Panamá Norte, por un morador del sector.

Según información preliminar la persona que encontró el cadáver había ido a bañarse a una quebrada que se ubica en el sector, sin sospechar la macabra sorpresa que se llevaría.

El suceso fue notificado a la zona policial de Alcalde Díaz, cuyas unidades se presentaron a la escena, corroborado la información.

Los uniformados colocaron cinta amarilla para delimitar el perímetro y dieron parte al Ministerio Público.

Peritos de Criminalística y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se presentaron al lugar para adelantar la diligencia de levantamiento del cadáver.

La víctima yacía sobre unas piedras, mantenía las manos atadas hacia atrás, el rostro semicubierto, y el pie izquierdo atado a un árbol cercano.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero las autoridades presumen que sea alguna de las personas que han sido reportadas como desaparecidas tras ser citadas por supuestos clientes para concretar acarreo.

Tan solo ayer fue reportado, a través de redes sociales la desaparición del señor Javier Cedeño. Según se dio a conocer Cedeño, propietario de un pick up doble cabina, de color blanco, desapareció en Chilibre. Cedeño es de tez morena.

Tan solo semana pasada se reportó en el robo de un pick up, a Vicente Barría y Deybis Chavarría en Majagual, corregimiento de Baco, en el distrito del Barú, en Chiriquí. Ese día Vicente Barría, fue baleado cuando los delincuentes los dejaron abandonados, pues puso resistencia para que no se llevaran su pick up, pero no sirvió de nada.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ya han alertado a la población sobre grupos delictivos organizados que se están robandovehículos tipo pick up, cuyos propietarios se dedican a brindar servicio de acarreos a través de las redes sociales.

Según las autoridades tan solo en las últimas semanas han registrado más de 30 denuncias de robo de vehículos y privación de libertad de personas que han incursionando en el servicio de acarreo, en las provincias de Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá Centro.

Los delincuentes, para engañar a sus víctimas, las contactan por redes sociales, les proponen realizar un acarreo, los citan en un lugar céntrico de allí se trasladan al sitio en donde supuestamente tienen el bien a trasladar y cuando llegan los encañonan con sus armas de fuego, los atan y privan de libertad y después los despojan de sus vehículos.

En algunos de los casos los delincuentes terminan asesinando a las víctimas, pero en la mayoría solamente las privan de libertad y luego las dejan abandonadas, pero el vehículo desaparece.

El año pasado la Policía Nacional junto al Ministerio Público desarrollaron una serie de operaciones contra estas bandas dedicadas al robo de autos y privación de libertad, entre estas la Operación Aries, mediante la cual se logró condenas de 60 y 96 meses de prisión, mediante acuerdo de penas, contra cinco personas dedicadas a este delito.

Las autoridades recomiendan a los transportistas ser selectivos a la hora de ofrecer el servicio, obtener mayor información de quienes se los solicitan, limitarse a trabajar en ciertos sectores y establecer un horario.

También aconsejan informar a una persona de confianza a dónde va a brindar el servicio y desde qué medio se le contactó y de ser posible facilitar los datos que tenga del supuesto cliente.