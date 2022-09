Evacúan edificio por amenaza de bomba; fue una falsa alarma (Video)

Panamá- El edificio Terrazas de Albrook, ubicado en el corregimiento de Ancón, fue evacuado la tarde de este viernes tras una supuesta amenaza de bomba (artefacto explosivo), en uno de los locales comerciales en se ubica en el inmueble.

Según detalló el mayor Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el llamado de alerta se recibió en el Centro Nacional de Operaciones Nacionales a las 3:01 p.m. y 40 minutos después se había levantado la alerta, ya que no se encontró ningún artefacto explosivo.

Publicidad

Explicó que este caso fue atendido por 10 unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación de Balboa, quienes al llegar al lugar colaboraron en la evacuación de las personas, las cuales salieron en orden de la edificación para evitar cualquier aglomeración en caso de que efectivamente hubieran tenido que realizar algún procedimiento por presencia de artefacto explosivo.

Sustentó que al lugar también se presentó el continente grande de especialista en explosivos de la Policía Nacional, quienes procedieron a efectuar una valoración del área, pero no encontraron ningún tipo de explosivos en el sitio, por lo que el área fue declarada segura.

Delgado hizo un llamado a la población a no realizar este tipo de llamadas falsos, ya que esto representa pérdidas de dinero para los locales comerciales, porque se suspende la continuidad laboral y comercial, pues a pesar de que se trató de una falsa alarma, los compradores se fueron y no regresaron. Esto aunado al gasto en recursos (personal y equipos), que son enviados para atender la alerta "que gracias a Dios no pasó a mayores".

Resaltó que en este caso, una vez se activó la alarma del local comercial, las personas siguieron las indicaciones que se les dieron y cumplieron con la evacuación sin contratiempo.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

#SucesosCri Evacúan edificio Las Terrazas en Albrook, tras supuesta supuesta amenaza de bomba. Al lugar llegaron los bomberos y la Policía Nacional. Se investiga lo que sucedió. pic.twitter.com/HBJ928DEYl — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 2, 2022

Contenido Premium: 0