Falta, aclaración y dudas por video sobre sanción a taxista

Un video en el que se muestra a un Policía de Tránsito sancionar a un conductor de taxi por transportar a personas bajo los efectos del licor ha ocasionado polémica. El hecho ocurrió en la provincia de Chiriquí.

El video, que se hizo viral, se muestra al uniformado cerca de la unidad de taxi mientras se escucha la voz del conductor indignado decir: «Me van a boletear por llevar personas borrachas que viene en una fiesta».

El oficial le respondió. "«Como transportista, usted no puede llevar personas borrachas en el carro».

La respuesta generó reacciones encontradas, confusión y un mar de comentarios al ser expresada por una autoridad de Tránsito, que rige el sistema de transporte en el país.

Uno usuarios de las redes sociales que "el policía acaba de cambiar la ley, diciendo que un transportista no puede cargar a un borracho en el carro" mientras otro se pregunta cómo hace una persona para regresar a su casa, luego de tomarse unos tragos en una discoteca, si no puede ser llevado en un taxi.

Algunos transportistas indicaron que no existe como infracción en las leyes de tránsito llevar una carrera de un pasajero borracho.

POLICIA REACCIONA

Ante el chaparrón de comentarios negativos hacia el uniformado, la Policía Nacional reaccionó afirmando que los pasajeros del taxista iban libando licor dentro del auto.

Según la nota, la Policía Nacional acudió al llamado de la comunidad que reportó que desde un vehículo de transporte selectivo, se vertían desechos (latas de cerveza) por la ventana.

@protegeryservir indicó que esa fue la razón de que el vehículo fuera interceptado frente a las instalaciones del tránsito en la ciudad de David, provincia de Chiriquí y se confirmó que los pasajeros se mantenían libando licor, por lo que al conductor se le aplica el reglamento del tránsito.

La Policía en su comunicado indica que el reglamento de Tránsito en su artículo 136, numeral C prohíbe al conductor de transporte público de pasajeros permitir el consumo de tabaco, cigarrillos, bebidas alcohólicas o estupefacientes dentro del vehículo. El Numeral D sostiene que es prohibido permitir lanzar objetos desde el interior del vehículo.

DUDAS

Sin embargo, la aclaración tuvo reacciones adversas, ante las dudas expresadas por usuarios de las redes sociales sobre el hecho de que pasajeros estuvieran libando licor.

Uno de primeros comentarios fuerte tras el comunicado de la Policía fue el del exfiscal Auxiliar de la República, diplomático en carrera y abogado, Ángel A. Calderón @ngelACaldernV1.

"Señores de la PN una simple boleta que se soluciona por la vía administrativa por respeto a la ciudadanía nunca debió defenderse de la forma absurda que pretenden justificarla con una llamada anónima, cuando es sabido que en graves situaciones llamas, denuncias y nunca llegan", escribió.

En esa misma línea, @poseidonn666 escribió: "Falta al debido proceso la unidad, ya que no vio, no le consta de que se arrojaban latas desde el vehículo, le dijeron y en base a ese bochinche, sanciona".

Por su parte, @ramospty pregunta: !Si yo no tengo carro y tomo un taxi para que me haga una carrera a comprar unas cervezas y un policía para al taxista solo por hacer esa carrera lo piden boletear ? No entiendo si el no está tomando y si le han hecho la prueba del guarómetro y sale sin grados de alcohol.

@danielnavalo fue más directo me indicó que "Yo no les creo nada, para mi una justificación barata para la unidad policial que comete una falta. Está claro que las unidades deben explicar la falta y documentar en el momento".

La cuenta @chitreanos reaccionó indicando que @Chitreanos: No sé qué es peor, si el procedimiento del agente o este comunicado, como siempre tratando de limpiarse entre ustedes.







